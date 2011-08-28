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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

در پیامی مشترک/

نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کردند

نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کردند

سنندج - خبرگزاری مهر: علیرضا شهبازی استاندار کردستان و حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان طی پیامی از حضور مردم کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام مشترک آمده است: "بی شک حضور پرشور و افتخارآمیز شما در راهپیمایی روز جهانی قدس و لبیک به ندای بنیانگذار راحل انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبری بزرگوار برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار کردستان عزیز بود، چرا که دفاع از مردم مظلوم فلسطین و آرمان به حق آنان دفاع از تمام مظلومان و مستضعفان تاریخ است، ملت بزرگ ایران و به خصوص مردم استان کردستان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند و بطور قطع این حرکت خداجویانه نزد خداوند متعال دارای بالاترین پاداش هاست".

در ادامه این پیام مشترک آمده است: "این حضور عظیم که امسال متفاوت تر از سال های قبل و با موج بیداری کشورهای اسلامی و سرنگونی یکی پس از دیگری دیکتاتورهای منطقه همراه بود به اذعان تمام جهانیان نشات گرفته از انقلاب مردم ایران است، رجاء واثق داریم که این سیل خروشان پایه های رژیم جعلی صهیونیستی را بیش از پیش سست و لرزان کرده و به امید خداوند به زودی شاهد محو این غده سرطانی و پیروزی حق بر باطل خواهیم بود".

در پایان این پیام آمده است: "ضمن تقدیر از حضور شما مردم عزیز در این تکلیف شرعی و حرکت جهادی و خلق این حماسه بی نظیر، توفیق و سربلندی روز افزون ملت بزرگ ایران و به خصوص مردم انقلابی و وفادار خطه سربلند کردستان را از خداوند منان خواستاریم".

کد مطلب 1393916

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