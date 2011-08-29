خدمات رایگان تاکسیرانی در روز عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 820 دستگاه تاکسی از ساعت 5:30 دقیقه بامداد عید سعید فطر آمادگی دارند تا نمازگزاران را به طور رایگان از مسیرهای زیر به محل برگزاری نماز انتقال دهند.

مسیر1: میدان هفت تیر به میدان ولیعصر(عج)

مسیر 2: تقاطع خیابان مفتح، طالقانی به میدان فلسطین

مسیر 3: تقاطع خیابان مفتح، انقلاب به میدان انقلاب اسلامی

مسیر 4: سه راه فاطمی به میدان ولیعصر(عج)

مسیر 5: خیابان کارگر شمالی، تقاطع فاطمی به میدان انقلاب اسلامی

مسیر 6: تقاطع جمهوری، ولیعصر (عج) به چهارراه ولیعصر(عج)

مسیر 7: ضلع شمال میدان حر تا ضلع جنوب میدان انقلاب اسلامی

مسیر 8: تقاطع فاطمی، حجاب به بلوار کشاورز

مسیر9: مترو فردوسی به چهارراه ولیعصر(عج)

مسیر 10: تقاطع نواب، آزادی به میدان انقلاب اسلامی

همچنین با عنایت به اینکه مسئولیت ستاد گمشدگان به سازمان تاکسیرانی شهر تهران محول شده است تعداد 150 دستگاه تاکسی به صورت رایگان در سه محل زیر مستقر و آماده خدمت‌رسانی هستند.

1 ـ ضلع شمال دانشگاه تهران، خیابان پورسینا، نبش خیابان جلالیه، پارکینگ پورسینا

2 ـ ضلع شمار شرقی تقاطع خیابان انقلاب اسلامی و خیابان قدس، مدرسه قدس

3 ـ خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد براون، پارکینگ ادوارد براون

برای انتقال بیماران احتمالی یا سالمندان تعداد 30 دستگاه تاکسی در 13 مرکز درمانی با محوریت شرکت شهر سالم شهرداری اختصاص یافته تا خدمات لازم را ارائه و شهروندان عزیز را حسب ضرورت پس از درمان به منازل خود منتقل کند.

ضمن اینکه آدرس مراکز درمانی به شرح ذیل است:

بیمارستان امام خمینی(ره)، بیمارستان ساسان، بیمارستان لقمان‌الدوله، بیمارستان سینا، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، ‌کلینیک 6 شهرداری، بیمارستان امام حسین(ع)، بیمارستان 15 خرداد، بیمارستان شریعتی، بیمارستان سجاد ناجا، بیمارستان قلب تهران، درمانگاه ژاندارمری، بیمارستان فیروزگر

سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تقویت خطوط منتهی به محل نماز آمادگی خدمت ‌رسانی و انتقال نمازگزاران را به محل برگزاری نماز عید سعید فطر خواهد داشت.