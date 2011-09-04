حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در تعریف عمل صالح در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: تعریف عمل صالح در دنیای امروز با تعریف آن در گذشته متفاوت نیست. اما از نظر مصادیق تفاوت هایی دارد و ظرافت های بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در قرآن کریم بیان می شود که همه انسان ها در خسران و زیان هستند مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که در این صورت از این خسران نجات می یابند. یعنی از زمان حضرت آدم عمل صالح مطرح بوده و تا بهشت هم ادامه خواهد داشت. لذا عمل صالح به عملی اطلاق می شود که با معیارهای الهی مطابقت داشته باشد و در جهت رشد معنوی و مادی انسان باشد.

این پژوهشگر علوم اسلامی زمینه های عمل صالح را گسترده دانست و گفت: حتی اعمالی که به نظر می رسد تاثیری بر رشد ما ندارد در مکتب اسلام به عنوان یک عمل صالح تعریف می شود. مثلا ما برای آب خوردن جایگاه معنوی قائل نیستیم اما در تعریف روابط اعضای خانواده آمده است که آب دادن همسر به همسر به اندازه صدقه عظیمی ثواب دارد و همین نشانه این است که عمل صالح در فرهنگ ما گستره عظیمی دارد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی درباره ملاک های تشخیص عمل صالح گفت: ملاک تشخیص این است که آن اعمال در جهت رشد انسان باشد و مخالفتی با فرمان الهی نداشته نباشد و با نیت قربت انجام شود. البته خداوند نیت خدمت به مردم را هم اگر در جهت و مسیر الهی باشد، می پذیرد. یعنی نیت خدمت به خلق خدا هم پذیرفته شده اما اینکه فرد فقط خلق را ببیند و خدا را در نظر نگیرد شرک محسوب می شود، کاری که منافقین می کردند و می گفتند به نام خدا و به نام خلق قهرمان که با توحید مغایر بود.

حجت الاسلام موسوی درباره روش دعوت افراد به عمل صالح گفت: باید به سیره انبیا عمل کرد. طبق آیات قرآن کریم انبیا افراد را تا جایی که مخالفتی با احکام خدا نداشت و دچار شرک نمی شدند آزاد می گذاشتند. یعنی چنانچه ضرری نمی زند، رشد اخلاقی را متوقف نمی کرد و موجب پسرفت نمی شد و در مسائل انسانی فردی یا اجتماعی موثر بود، انبیا سلایق دیگر را تحمل می کردند که این شیوه می تواند برای ما کارساز باشد.

وی به دسته بندی اعمال صالح برای قشرهای مختلف اشاره کرد و گفت: 4 سال قبل در معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کتاب هایی درباره نکات تربیتی داستان های قرآن چاپ شد که به همین امر می پرداخت. باید معارفی را که داریم به ادبیات روز تبدیل کنیم و به صحنه عمل بیاوریم چون تا این طور نشود هرقدر که در فضای علمی و شعاری مطرح شود فایده ای ندارد. البته در فضای اجتماعی و تبلیغاتی به این شعارها نیاز داریم چون اگر همین ها هم مطرح نشود کل بحث از بین می رود ولی این شعارها باید مقدمه عمل باشد.

وی به لزوم برنامه ریزی در امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: الحمدالله حضور مردم ما در عرصه های سیاسی مثل روز قدس و 22 بهمن و .... نشانه درک درست سیاسی است و نیازی به توضیح ندارد اما فرض کنید در مسائل سیاسی کار شود و در عرصه فرهنگی کار را به مردم بسپاریم، نتیجه چه می شود که در دولت های قبلی هم همین را می دیدیم. خوشبختانه در این دولت برای فعالیت های فرهنگی بودجه های خوبی در نظر گرفته شده است .

حجت الاسلام موسوی هوایی بر توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: این دقت ها در صحبت های رهبر فرزانه انقلاب وجود دارد ولی متأسفانه رسانه های ما به آن نمی پردازند. بخش بزرگی از صحبت های ایشان بی اغراق حکمت آمیز است و در همین بحث اگر پژوهشی در صحبت های ایشان انجام شود مصداق ها و تعریف عمل صالح متفاوت است. مثلا ایشان درباره جوان ها فرمودند تحصیل، تهذیب، ورزش. هر عمل صالحی در حوزه جوانان در همین 3 محور تعریف می شود که محورهای رشد هستند. برای نوجوانان، زنان، هیئت های مذهبی و... تعریف های جدایی دارند.