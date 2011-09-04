لزوم غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک برای ارتقای سلامت جامعه

ارسلان داداشی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک افزود: اجرای این برنامه سبب غنی شدن بخش اعظم آردهای مصارف خبازی با آهن و اسید فولیک و تمامی افراد جامعه از نان غنی شده استفاده کنند.

وی اظهارداشت: آهن یک عنصر مغذی و با اهمیت در بدن بوده و تامین روزانه آن از طریق برنامه‌ های غذایی ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلام اینکه برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک به مدت دو سال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اداره غله و کارخانجات آردسازی در استان اجرا می شود، گفت: آهن و اسید فولیک در نان از کم خونی فقر آهن پیشگری می کند و زمینه ساز ارتقای سلامت مردم است.

وی با بیان اینکه غنی سازی آرد بهترین گزینه برای رفع کمبود آهن در جامعه است، اظهارداشت: با توجه به این که غلات از سالیان بسیار دور به عنوان پایه اصلی غذای بخش اعظمی از مردم جهان بوده و هنوز نیز این مقام را در تغذیه مردم حفظ کرده است به عنوان گزینه ای مناسب برای غنی سازی به کار می روند.

غنی سازی آرد بهترین گزینه برای رفع کمبود آهن در جامعه است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: فقر آهن که شایع ترین اختلال تغذیه ای است و هزاران نفر در کشورهای جهان ازآن رنج می برند باعث اتلاف انرژی، بروز خستگی فرساینده و در نتیجه کاهش توانایی انجام کار می شود.

وی افزود: آهن برای تولید هموگلوبین که نقش آن انتقال اکسیژن از ششها به بافتهاست به کار می رود و نیز در ساختمان برخی از آنزیم ها شرکت می کند.

داداشی گفت: هرچند استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها گیلان سیر نزولی پیدا کرده است اما برخی از نانوایی ها همچنان از این ماده مضر استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 280 نانوایی متخلف به دلیل استفاده از جوش شیرین به دادگاه معرفی شدند، اظهارداشت: نان جایگاه و اهمیت خاصی در سبد غذایی مردم دارد از اینرو رعایت همه نکات بهداشتی در تهیه آرد و نان در استان ضروری است.

کاهش 26 درصدی استفاده از جوش شیرین در نانوایی های گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با توجه به مضرات جوش شیرین و نیز اهمیت غذایی سبوس گندم، نانوایی ‌ها باید از آردهای سبوس ‌دار برای تهیه نان استفاده کرده و از استعمال جوش شیرین پرهیز کنند.

وی همچنین به مضرات جوش شیرین اشاره کرد و افزود: این مضرات به دو دسته اثرات سوء جوش شیرین بر " کیفیت نان " و اثرات سوء جوش شیرین بر " بهداشت و سلامت مصرف کنندگان " تقسیم بندی می شود.

داداشی با اشاره به اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان گفت: جوش شیرین در اثر واکنش با حرارت و رطوبت در فرآیند پخت نان به کربنات سدیم تبدیل می شود که دارای خاصیت قلیایی بالا و اثرات سوء بهداشتی است، کربنات سدیم باقی مانده در نان باعث افزایش PH ، تیرگی مغز نان و بوی نامطبوع را به دنبال دارد.

وی در ادامه به تبعات استفاده از جوش شیرین در پخت نان اشاره کرد و یادآورشد: به طور کلی جوش شیرین باعث اختلال در هضم و تولید انواع بیماریهای گوارشی، اختلال در جذب فلزات دو ظرفیتی و کم خونی، اختلال در رشد و تجمع فلزات سنگین مضر در بدن و ایجاد پوکی استخوان می شود.