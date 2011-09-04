حمایتهای معاونت علمی از طرحهای دانش بنیان/ انتخاب هدایای فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه با اشاره به برگزاری دومین جشنواره علم تا عمل از فردا دوشنبه 14 شهریورماه افزود: در این دوره از جشنواره طرحهایی مورد پذیرش قرار گرفت که در مرحله تجاری سازی قرار دارند ولی به تولید انبوه نرسیده اند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به حمایت های این معاونت از این دسته از طرحهای تحقیقاتی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا تسهیلات مادی در قالب وام و گرنت های پژوهشی به طرحهای تحقیقاتی عرضه می شود که معمولا از طریق ستادهای فناوری راهبردی معاونت و یا مستقیما از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طرحها و شرکتهای دانش بنیان از طریق صندوقهای علم و فناوری که به صورت کارگزار فعالیت می کنند، اعطا می شود.



وی اعطای این تسهیلات را به صورت قرض الحسنه دانست و ادامه داد: زمان بازپرداخت این تسهیلات یک تا دو ساله است به گونه ای که سر رسید اولین قسط آن یک تا دو سال بعد از دریافت وام است.



سلطانخواه با اشاره به شروط پرداخت این تسهیلات، خاطرنشان کرد: اعطای وام به طرحهای تحقیقاتی و دانش بنیان نیاز به وثیقه های سنگین بانکی ندارد و متقاضیان به راحتی می ‌توانند این وام را دریافت کنند.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ابراز امیدواری از راه اندازی صندوق شکوفایی و نوآوری خاطرنشان کرد: با راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی که اساسنامه و آیین‌نامه‌ آن اوایل سال جاری برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است، امیدواریم سقف وامهای اعطا شده به طرحها و شرکتهای دانش بنیان افزایش یابد.



سلطانخواه میزان تسهیلات این معاونت به طرحها و شرکتهای دانش بنیان را 100 تا 300 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: تسهیلات این معاونت به طرحهای تحقیقاتی بر اساس ارزیابی های کمیته های تخصصی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین به بیان تسهیلات گرنت این معاونت پرداخت و ادامه داد: چنانچه شرکتهای دانش بنیان قصد استفاده از خدمات مشاوره ای، حقوقی، پشتیبانی و یا بازاریابی داشته باشند، معاونت علمی در قالب گرنت، 50 درصد هزینه های این خدمات را تقبل می کند.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز به کار دومین جشنواره علم تا عمل از فردا دوشنبه 14 شهریورماه خبر داد و گفت: در این جشنواره احکام حداقل 10 کانون جدید هماهنگی دانش و صنعت در مراسم افتتاحیه‌ این جشنواره‌ و نمایشگاه علم تا عمل اعطا می شود علاوه بر این قرارداد چندین طرح کلان ملی فناوری از سوی معاونت علمی با سایر مراکز در هفته‌ پژوهش به امضا خواهد رسید.



سلطانخواه با بیان اینکه در این دوره از جشنواره 2 هزار و 675 طرح از استانهای کشور به جشنواره‌ و نمایشگاه علم تا عمل ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به محدودیت پذیرش طرحها، کمیته های داوری استانی حدود هزار و 174 طرح را برای حضور در جشنواره و نمایشگاه انتخاب شدند که در 31 غرفه جداگانه عرضه می شود.



رئیس بنیاد ملی نخبگان از انتخاب طرحهای برتر استانی خبر داد و افزود: از میان طرحهای انتخاب شده هیئت داوران استانی، طرحهای برگزیده را به معاونت معرفی کردند که در نهایت هیئت داوران 25 طرح برگزیده کشوری را انتخاب کرد و در این جشنواره معرفی خواهند شد.



وی خاطرنشان کرد: با برگزاری این جشنواره درصدد هستیم تا زمینه ای برای آشنایی فناوران و نوآوران با سرمایه گذاران و استفاده کنندگان محصولات فراهم شود. این امر منجر به تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان می شود.

سلطانخواه همچنین در این نشست از انتخاب طرحهای برتر به عنوان هدایای فناورانه خبر داد و یادآور شد: در دومین جشنواره علم تا عمل طرحهای دانش بنیان عرضه شده در راستای انتخاب آنها به عنوان هدایای فناورانه شناسایی می شود.