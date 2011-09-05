سرانجام خرس قهوه ای کشته شد!

گزارش خبرنگار مهر در سراب حاکی است، یک خرس قهوه ای صبح امروز از اقدام تحریک آمیز اهالی روستاهای "ایدرشان" و "هریس" از توابع سراب که در مسیر گذر خرس های بومی هستند به دلیل ضرب و شتم توسط اهالی منطقه، خشمگین شده و به سوی مردم حمله ور شد.

بر اثر این حادثه، چهار روستایی سراب مصدوم شد که یکی از حادثه دیدگان به دلیل شدت جراحات به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شده و مصدومان دیگر در بیمارستان سراب تحت مداوا قرار گرفته اند.

این خرس خشمگین پس از حادثه یاد شده توسط ماموران تعقیب و در اطراف محل حادثه به محاصره نیروهای انتظامی و ماموران محیط زیست درآمد.

درحالیکه محیط بانان در انتظار رسیدن گلوله های بیهوش کننده از تبریز بودند، به گفته مسئولان محل، شکارچیان بومی "در اقدامی خودسرانه" با شلیک هشت گلوله این خرس بخت برگشته را از پای درآوردند!

با اینحال اما عده ای نیز از عدم توانایی شلیک گلوله های بیهوش کننده توسط ماموران خبر داده و دلیل کشتن خرس یاد شده را ترس از عواقب احتمالی خشم حیوان خواندند.

محمدرضا مسعود، کارشناس مسئول حیات وحش و آبزیان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به محض اعلام خبر محاصره خرس قهوه ای یاد شده در ساعت 11.30 امروز، اکیپ ویژه ای با تجهیزات کافی به محل اعزام شد و پس از پنج ساعت به مکان مورد نظر رسید.

وی در عین حال افزود: محیط بانان ما آماده بودند با تجهیزات ویژه خرس یاد شده را بیهوش کرده و آن را از محل خارج کنند اما اقدامات نامناسب مردم محل و ایجاد سر و صدای بی مورد، حیوان را دوباره خشمگین کرده و مجددا حمله ور شد.

مسعود ادامه داد: در این هنگام،‌ شکارچیان بومی بدون هماهنگی با شلیک هشت گلوله، این حادثه را با کشته شدن خرس مذکور به پایان رساندند!

این کارشناس برجسته حیات وحش با بیان اینکه زیستگاه خرس قهوه ای بومی سراب در دامنه های کوه بزقوش است افزود: این حیوان به دلیل تخریب مراتع توسط ساکنان بومی، به جستجوی غذاهایی مانند میوه باغات و ... نزدیک روستاها ظاهر می شود اما در صورت رفتار آرام و عدم تحریک توسط مردم هیچ خطری ندارد.

وی اکیدا به مردم بومی و روستاییان توصیه کرد در صورت مشاهده این حیوان هرگز اقدامات تحریک آمیز انجام ندهند چراکه این حیوان هرگز در وضعیت معمولی به سوی انسان حمله ور نمی شود.

موضوع مهم در این خصوص اینکه خرس یاد شده با تحریک بومیان منطقه خشمگین شده و به آنان حمله کرده بود و تا پیش از آن چنین حوادثی در شهرستان سراب سابقه نداشت.

با اینحال هشدار خبرگزاری مهر در خصوص احتمال تکرار حادثه مشابه در دانشگاه آزاد تبریز به واقعیت پیوست.

یادآور می شود نظیر چنین اتفاقی حدود پنج سال قبل در تبریز رخ داد که در پی آن، خرس قهوه ای سرگردان از دانشگاه آزاد تبریز سر درآورده بود.

در آن سال اما به دلیل نبود تجهیزات کافی، ‌به جای شلیک گلوله بیهوش کننده، تیر خلاص تفنگی شکاری باعث کشته شدن حیوان شد. اتفاقی که در محافل مختلف سرو صدای بسیاری به راه انداخت و موجب اعتراض دوستداران محیط زیست واقع شد.

از آن پس، سازمان محیط زیست در تلاش بوده تا مراکز خود را به تجهیزات مدرن مجهز کند.

گرچه گلوله های بیهوش کننده پس از 5 ساعت انتظار به سراب رسید اما اقدامات خودسرانه موجب کشته شدن این حیوان بخت برگشته گردید.