به گزارش خبرنگار مهر، با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام داوطلبان شاغل دیپلمه های نظری و دیپلمه کاردانش، فنی و حرفه ای و هنرستانها می ‌‌توانند در آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کنند.

مهلت ثبت نام آزمون ترمی کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی برای سومین بار پیاپی تا ساعت 24 روز پنج شنبه 24 شهریورماه تمدید شد و متقاضیان می ‌توانند جهت دریافت دفترچه و کارت اعتباری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org یا مراکز پستی ثبت نام کنند.

ثبت نام دوره های کاردانی ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 272 رشته، 3 هزار و 416 کد رشته محل، 727 مرکز آموزشی در 31 استان کشور با ظرفیت پذیرش 135 هزار نفر انجام می شود. همچنین زمان آزمون این دوره از 8 مهرماه به 22 مهرماه تغییر کرد.