  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۴

تغییر زمان برگزاری آزمون /

استثنا برای دوره‌های ترمی کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی/ تمدید 3 باره ثبت نام

استثنا برای دوره‌های ترمی کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی/ تمدید 3 باره ثبت نام

تمام داوطلبان شاغل دیپلمه های نظری و دیپلمه کار دانش، فنی و حرفه ای و هنرستانها با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می ‌‌توانند در آزمون کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی که ثبت نام آن تا روز پنجشنبه 24 شهریورماه تمدید شد شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام داوطلبان شاغل دیپلمه های نظری و دیپلمه کاردانش، فنی و حرفه ای و هنرستانها می ‌‌توانند در آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کنند.

مهلت ثبت نام آزمون ترمی کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی برای سومین بار پیاپی تا ساعت 24 روز پنج شنبه 24 شهریورماه تمدید شد و متقاضیان می ‌توانند جهت دریافت دفترچه و کارت اعتباری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  یا مراکز پستی ثبت نام کنند.

ثبت نام دوره های کاردانی ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 272 رشته، 3 هزار و 416 کد رشته محل، 727 مرکز آموزشی در 31 استان کشور با ظرفیت پذیرش 135 هزار نفر انجام می شود. همچنین زمان آزمون این دوره از 8 مهرماه به 22 مهرماه تغییر کرد.

کد مطلب 1404345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها