توزیع عادلانه اعتبارات در بودجه کرج لحاظ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد در جمع مردم کمالشهر اظهار داشت: با توجه به مسائل متعدد شهرهای اقماری تنها بخشی از اعتبارات شهرستان به شهرداری کرج اختصاص یافته و مابقی اعتبارات در حوزه های مختلف شهرهای اقماری توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طول 6 ماه گذشته 8 میلیارد تومان در شهر کمالشهر هزینه شده است، تصریح کرد: امیدواریم با اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح ها و پروژه های مختلف کمالشهر تا پایان سال جاری طرح های نیمه تمام این شهر به پایان رسیده تا کام مردم از خدمت رسانی صادقانه مسئولان شیرین شود.

فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود برنامه ریزی دشمنان نظام و انقلاب را برای تغییر نگرش در میان مردم به ویژه نسل جوان کشور تهدیدی اساسی خواند و گفت: از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون دشمنان از راه های گوناگون نظامی و تهدید سایر کشورها سعی داشتند بر این کشور سلطه یابند اما پس از آنکه از اینگونه تهدیدات ناامید شدند در طراحی های تازه خود به این نتیجه دست یافتند که تنها می توان با تغییر نگرش و کم رنگ کردن ارزش ها و آرمان های اسلامی بر مردم این کشور سلطه یابند.

وی ضمن هشدار به شرکت کنندگان در مراسم نمازجمعه و همچنین مدیران تاکید کرد: امروز دشمنان با طراحی جنگ نرم تهاجمی اعتقادی، فرهنگی، مذهبی آغاز کرده اند که تمامی اقشار مختلف جامعه به ویژه خانواده ها و مسئولان باید برای مقابله با جنگی که در آن دشمن به صورت عینی قابل مشاهده نیست، برنامه ریزی کنند تا بتوانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

ایران نژاد برنامه ریزی دشمنان در ترویج فرهنگ های مختلف؛ غربی، پانکریسم، فراماسونری، اشاعه فرهنگ های نوظهور و دروغین، ترویج بهائیت، شیطان پرستی و ... را خطری برای کم رنگ کردن ارزشهای دینی و اسلامی ذکر کرد و از تمامی مردم و مسئولان درخواست کرد تا با هوشیاری و اتخاذ تدابیر مناسب همچون دوره های گذشته تمام قد در برابر دشمنان بیاستند و با ترویج فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی یارگیر جوانان برای رشد و توسعه کشور باشند.