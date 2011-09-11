بی خوابگاه شدن 400 دانشجوی ارشد شهید بهشتی و پاسخهای معاون دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، برخی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 88 دانشگاه شهید بهشتی عنوان کردند: "حدود 95 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه به خاطر شرایط خاصی که دانشکده ها دارند نمی توانند پس از اتمام چهار ترم دانش آموخته شوند."

آنان در این زمینه به ذکر مثالی پرداختند و گفتند: "مثلاً چون ورودیهای قبلی هنوز دفاع نکرده اند ورودیهای بعدی هم امکان دفاع ندارند."

همچنین این دانشجویان مشکل دیگر خود را در فروش یکی از خوابگاههای پسرانه عنوان کردند.

یکی از این دانشجویان در این زمینه گفت: "دانشگاه شهید بهشتی یکی از خوابگاههای پسرانه را فروخته و در عوض یکی از خوابگاههای دخترانه را به پسران اختصاص داده و هیچ خوابگاه جدیدی هم خریداری نکرده است؛ عملاً فوق لیسانسهای ورودی 88 که بیش از 400 دانشجوی دختر و پسر هستند بدون خوابگاه بسر می برند و تاکنون هیچ کدام از مسئولان دانشگاه و خوابگاه شهید بهشتی مقابل درخواستهای ما برای ارائه خوابگاه پاسخ قانع کننده ای نداده اند."

این دانشجو ادامه داد: مسئولان خوابگاه اعلام کردند به علت فزونی ورودیهای جدید خوابگاه به کارشناسی ارشدهای ترم 5 تعلق نمی گیرد؛ متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دانشگاه برای اسکان ما صورت نگرفته و حتی عنوان می کنند این مشکل خودمان است و باید دنبال پانسیون باشیم."

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: "این در حالیست که ما سنوات ترم پنج هستیم اما سنوات آموزشیمان مجاز است و می توانیم از خوابگاه استفاده کنیم. هر چند قانون خوابگاه می گوید فقط تا چهار ترم می توان از خوابگاه در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کرد اما آموزش دانشگاه برای ما تعریف و تصویب کرده که می توانیم ترم پنج را هم در خوابگاه بگذرانیم و تعدادمان هم کم نیست."

مسعود شیدایی - معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت خوابگاههای شهید بهشتی تاکید کرد: "ما در حال ساخت یک خوابگاه جدید و خرید خوابگاهی دیگر هستیم."

وی درباره وضعیت سنوات این دانشجویان گفت: "قانون می گوید دانشجویان کارشناسی ارشد تنها می توانند در طول چهار ترم از خوابگاه استفاده کنند و در ترم پنج تنها در صورتی به آنان خوابگاه داده می شود که مشکل خاصی داشته باشند و از سوی کمیسیون موارد خاص این مشکل مطرح و بعد از تایید به این قبیل دانشجویان خوابگاه داده می شود."

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: "قوانین خوابگاه و آموزش با یکدیگر منطبق است، از یک طرف طول دوره آموزش کم و از سوی دیگر خدمات خوابگاه هم کم می شود و تمام دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی در تلاش هستند تا دانشجویان کارشناسی ارشد به سنوات نخورند. "