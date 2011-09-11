تقاضای انتقال 70 درصد دانشجویان کشور پذیرفته شد

مجتبی بذرافشان مقدم ظهر یکشنبه در حاشیه گرهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا این وزارتخانه با تقاضای 75 درصد از دختران و 62 درصد از پسران دانشجوی متقاضی میهمانی و انتقالی به دانشگاههای مقصد موافقت کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، جهت انجام امور انتقال و مهمانی دانشجویان طی اردیبهشت ماه سالجاری، بیان داشت: دانشجویان متقاضی انتقال و میهمان درخواستهای خود را از طریق این سامانه به آدرس http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx ثبت و با پیگیری کد رهگیری از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه درخواست مابقی این دانشجویان به علت تکمیل ظرفیت دانشگاههای مقصد، شرط معدل و برخی شرایط دیگر مورد پذیرش قرار نگرفته است، اظهار داشت: از مجموع 21 هزار و 984 نفر از متقاضیان میهمان و انتقالی11 هزار و 848 نفر معادل 54 درصد زن بودند که با تقاضای هشت هزار و 913 نفر موافقت شده است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: همچنین، از مجموع 21 هزار و 984 نفر متقاضی میهمان و انتقالی ثبت نامی در سامانه، 10 هزار و 135 نفر معادل 46 درصد مرد بود که دانشگاههای مبدا با تقاضای شش هزار و 276 دانشجوی پسر موافقت شد.

چهل و نهمین گردهمایی سراسری معاونان دانشجوئی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از هیجدهم شهریورماه با هدف بررسی شاخصها و زمینه های توسعه امکانات رفاهی، صنفی و دانشجویی، مدیریت صحیح ظرفیت های مربوطه و نیز بحث و بررسی پیرامون فرصت های ارتقای فرهنگی در محیط های دانشگاهی به میزبانی دانشگاه ارومیه آغاز بکار کرده و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد داشت.