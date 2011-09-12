ضرورت حضور ناشران معتبر در نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی از عدم حضور ناشران معتبر انواع کتب علمی ودانشگاهی در نمایشگاه سراسری کتاب سال گذشته انتقاد و خواستار ارائه تخفیفات و تسهیلات ویژه جهت حضور ناشران معتبر کتب علمی، دانشگاهی و فرهنگی و ادبی شد.

وی با اشاره به لزوم قرار گرفتن حداقل یک کتاب در سبد کالای مصرفی ارائه شده از سوی سازمانها و ارگانها به کارکنان، اظهار داشت: در این راستا رسانه ها بویژه نشریات محلی نیز تا کنون نسبت به معرفی کتب جدید و نقد آثار مکتوب اقدام خاصی نکرده اند.

استاندار آذربایجان غربی بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه نهادینه تاکید و بیان داشت: مطالعه کتاب گلوگاهها، نیازها و مطالبات فرهنگی را تامین کرده که باید توجه ویژه ای برای فرهنگ سازی افزایش میزان مطالعه آزاد عموم مردم شود.

جلال زاده با اشاره نبود مشکل تامین کتاب در سطح استان، ادامه داد: باید متولیان فضاهای کتابخانه ای و کتاب فروشی آگاهی و دانش کافی جهت ارائه راهنمایی به مردم در راستای انتخاب کتاب بر اساس نیازها و روش مطالعه صحیح داشته باشند.

این مسئول خواستار افزایش میزان حس مشارکت اجتماعی در مردم جهت احداث اماکن عمومی فرهنگی از جمله مساجد شد و افزود: استفاده از کتاب در مکانهای عمومی از جمله اتوبوسهای شهری و بین شهری، سرویسهای آژانس، فرودگاهها و مطب پزشکان می تواند در ارتقای سطح فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف مردم تاثیر گذار باشد.

وی بر لزوم معرفی گنجینه های خطی قدیمی، کتابهای مرجع و انواع تولیدات کتاب موجود در کتابخانه مرکزی ارومیه تاکید کرد و بیان داشت: بروز رسانی کتب موجود در کتابخانه ها، ارائه کتابهایی متاسب با نیازهای اقشار و ادیان مختلف و برخورد با توزیع و فروش کتاب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد باید مورد توجه ویژه متولیان این حوزه باشد.

اختصاص چهارده میلیارد ریال اعتباربرای توزیع بن کتاب در بین دانشجویان و تجهیز کتابخانه های مدارس، تجلیل از اصحاب قلم و نویسندگان، اختصاص 400 میلیون ریال جهت اتمام فرهنگسرای قرآن ارومیه و اختصاص دو دستگاه ون جهت بهره برداری به عنوان کتابخانه سیار در روستاهای شهرستانهای سردشت و پیرانشهر از مصوبات این جلسه بود.