به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام شورای عالی قرآن با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر در منابع علوم قرآنی شکل نگارش تکتک کلمات قرآنی را ثبت شده داریم؛ همان نگارشی که در صدر اسلام در زمان حضور ائمه اطهار بوده و منسوب به دوره خلیفه سوم است.
سیدعلی سرابی ادامه داد: این امر یکی از ویژگیها و امتیازاتی است که در هیچ کتاب دیگر یا به عبارتی در هیچ کتاب دینی مقدس دیگری وجود ندارد. ما میتوانیم ادعا کنیم که شکل کلمات قرآنی که امروز حتی توسط قلمهای رایانهای نگارش میشود، همان شکلی است که 1400 سال پیش و بلافاصله پس از نزول قرآن نگارش شده است و این امتیاز بیبدیلی است که در هیچ کتاب مقدس دیگری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: نظر بسیاری از بزرگان شیعه و تقریبا تمام علما و فقهای اهل تسنن این است که این شکل کتابت قرآن حفظ شود و با تغییرات نگارشی که در زبان عربی اتفاق میافتد، شکل کلمات به هیچ وجه تغییر نکند، حتی اگر برای عموم مسلمانان با این سبک نگارش آموزش قرآن پنج درصد مشکل شود. اعتقاد عمومی این است که تحمل این پنجدرصد مشکل بهتر از آن است که ما سرمایه عظیم عدم تحریف قرآن را خدشهدار کنیم.
سرپرست مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترجمه معانی قرآن گفت: از لحاظ معناشناسی و براساس روایاتی که در منابع اسلامی داریم، معانی قرآن کریم ذومراتب و براساس دانش و علم مخاطبان میتواند ازعمق بیشتری برخوردار باشد. هر سطحی از معانی قرآن برای سطحی از مردم کفایت میکند. شاید یک عالم دینی برداشتی که از قرآن میکند بسیارعمیقترازبرداشت فرد با سواد معمولی باشد.
وی تصریح کرد: این ترجمهها میتواند به تناسب مخاطبان دارای ادبیات و عمق متفاوت باشد. مثلا ما ترجمهای که برای یک دانشآموز توصیه میکنیم، قطعا متفاوت از ترجمهای است که برای یک دانشجو توصیه میکنیم یا ترجمهای که ممکن است برای کودک ازبرخی آیات قرآن شود قطعا متفاوتتراز ترجمههایی است که برای یک دانشآموز دبیرستانی میشود. ترجمهای که برای عموم مردم در نظر گرفته میشود با ترجمهای که برای فرهیختگان و دانشمندان پیشنهاد میشود، قطعا متفاوت خواهد بود. لذا ترجمهها از این حیث و حتی از حیث ادبیات با یکدیگر متفاوت میشوند.
سرابی با بیان اینکه برای پوشش دادن سلایق مختلف هیچ اشکالی ندارد که ترجمه قرآن با ادبیات و سطح علمی متفاوتی باشد، گفت: البته باید حتما بر امر چاپ و نشر ترجمههای قرآن نظارت علمی صورت بگیرد تا ترجمهای ضعیف و مغایر با مبانی علمی ترجمه و تفسیر قرآن در سطح عموم نشر داده نشود.
دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام، آبانماه سال جاری با حضور ناشران مسلمان از بیش از 40 کشور جهان در تهران برگزار میشود.
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