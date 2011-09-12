به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف پور روز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی بازار برگزار شد به عملکرد صادقانه شهید رجایی اشاره کرد و گفت: این بزرگوار در زمان تصدی مسئولیتش صادقانه عمل کرد ولی اکنون افرادی با سابقه 8 سال ریاست جمهوری جرات روبرو شدن با مردم را ندارند و این به دلیل تغییر شعارو رویکرد آنها است.



وی تصریح کرد: از این رو دولتی که با شعار خدمتگذاری فعالیت خود را آغاز کرده است اگر همین خط را ادامه ندهند به چالش کشیده خواهد شد و جاودانه نخواهد شد.

یوسف پور خطاب به دولتمردان اظهار داشت: نباید شعار خدمت محوری تبدیل به قدرت محوری شود زیرا مردم با درک صحیح شما را برگزیدند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه نباید جامعه را 2 قطبی کرد افزود: نباید مردم را به سمتی کشاند که روبروی هم قرار گیرند ضمن آنکه نباید این فرضیه را به اثبات رساند که فقط یکسری از افراد در حال کار کردن هستند.



وی در ادامه سخنانش به اختلاس 3000 میلیارد تومانی یکی از بانکها اشاره کرد و از مسئولین بانک مرکزی سوال کرد، شما که داعیه مبارزه با پولشویی را دارید چرا هنگامی که توسط شخص اختلاس کننده 400 میلیون تومان به حسابتان واریز شد هیچ تحقیق و تفحصی انجام ندادید.

وی خاطرنشان کرد: در سال 74 در زمان اختلاس 123 میلیارد تومانی معروف، کل پولی که آن دونفر اختلاس کرده بودند 8 میلیارد تومان بود ولی اکنون تمام 3000 میلیارد تومان توسط این شخص به یغما رفته است آنهم در حالی که در بنگاههای اقتصادی به سختی گردش مالی انجام می گیرد.

وی گفت: باید سوال کرد این پول به یغما رفته قرار بود در کجا مصرف شود؟! قطعا قسمتی از این سرمایه برای پیشبرد تفکر جریان انحرافی در انتخابات مجلس آینده است.

یوسف پور ابراز امیدواری کرد تا شورای نگهبان با کمک قوه قضائیه حساسیت های لازم را انجام دهند و پای دشمنان را از ورود به مجلس قطع کنند.



این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت:خوشبختانه شاهد هستیم که 4 دیکتاتور ثابت منطقه به زباله دانی تاریخ پیوستند و بقیه نیز به همان سرنوشت دچار خواهند شد.

وی همچنین به انتقاد از واژه بیداری عربی که توسط بیگانگان مطرح می شود پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیداری اسلام در بین جوانان عرب است که موجب این حرکات و قیام ها شده است.

این فعال رسانه ای یادآور شد: وقتی مقام معظم رهبری بر بیداری اسلامی منطقه تاکید کردند بی،بی،سی فارسی موضع گیری کرد و این انقلاب و حرکت را بیداری عربی نامید.البته همین رسانه وقتی با یکی از سران اخوان المسلمین گفتگو کرد وی در آن گفتگو به صراحت از پشتیبانی امام خامنه ای تشکر کرد و حرکت انقلابی مردم خود را اسلامی نامید.

صاحب امتیاز روزنامه سیاست روز در خصوص ضعف اقتصادی در کشورهای غربی افزود: کشورهایی که تا همین چند وقت پیش اقتصاد خود را برترین اقتصاد جهان می دانستند اکنون راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی ندارند ضمن آنکه شاهد هستیم کلیه سهامداران آنها در حال خارج کردن سرمایه های خود از بورس ها و خرید طلا هستند.

یوسف پور گفت: این بیداری آغاز شده است و رشد فکری انسانها نیز چیزی نیست که بتوان جلوی آن را گرفت.

