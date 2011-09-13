درمان اجباری معتادان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اقطار در حاشیه جلسه مشترک مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر با وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر کسانی که برای درمان خود مراجعه نکنند مجرم محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه درمان اجباری معتادان کاملا رایگان است گفت: معتادان در مراکز درمان اجباری سه ماه نگهداری و در صورت عدم ترک این زمان تمدید می‌شود.

وی اظهارکرد: این افراد توسط نیروی انتظامی و با حکم قضایی به مرکز درمان اجباری تحویل داده می‌شوند.

وی افزود: در این مراکز بخش درمان بر عهده وزارت بهداشت و بخش حمایت‌های اجتماعی، روانشناسی و مددکاری بر عهده سازمان بهزیستی است.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در ادامه با بیان اینکه معتادان در بخش غربالگری این مراکز توقفی سه چهارروزه دارند عنوان کرد: در این مدت تیم پزشکی درمان مناسب را تشخیص می‌دهد و این درمان در طی مراحل مختلف به معتادان ارائه می‌شود.

به گفته اقطار، این مراکز با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه راه‌اندازی شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اقطار در پایان با اشاره به راه‌اندازی مراکز اقامت اجباری در دیگر استان‌ها گفت: در حال حاضر مرکز تهران با ظرفیت 500 نفر در حال ارائه خدمات به معتادان است.