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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

درمان اجباری معتادان رایگان است

درمان اجباری معتادان رایگان است

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: معتادانی که برای درمان اجباری جمع اوری می شوند به صورت رایگان درمان می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اقطار در حاشیه جلسه مشترک مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر با وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر کسانی که برای درمان خود مراجعه نکنند مجرم محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه درمان اجباری معتادان کاملا رایگان است گفت: معتادان در مراکز درمان اجباری سه ماه نگهداری و در صورت عدم ترک این زمان تمدید می‌شود.

وی اظهارکرد: این افراد توسط نیروی انتظامی و با حکم قضایی به مرکز درمان اجباری تحویل داده می‌شوند.

وی افزود: در این مراکز بخش درمان بر عهده وزارت بهداشت و بخش حمایت‌های اجتماعی، روانشناسی و مددکاری بر عهده سازمان بهزیستی است.

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در ادامه با بیان اینکه معتادان در بخش غربالگری این مراکز توقفی سه چهارروزه دارند عنوان کرد: در این مدت تیم پزشکی درمان مناسب را تشخیص می‌دهد و این درمان در طی مراحل مختلف به معتادان ارائه می‌شود.

به گفته اقطار، این مراکز با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه راه‌اندازی شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اقطار در پایان با اشاره به راه‌اندازی مراکز اقامت اجباری در دیگر استان‌ها گفت: در حال حاضر مرکز تهران با ظرفیت 500 نفر در حال ارائه خدمات به معتادان است.

کد مطلب 1406500

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