کارگاه آموزشی تئاتر خیابانی در سلیمانیه عراق برگزار شد

مجید امرایی درباره برگزاری کارگاه آموزشی هفت روزه تئاتر خیابانی به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه در مجتمع مرکزی سلیمانیه به نام تالار هنر برگزار شد. خرده‌ نمایش‌های خارج از سالن در ایران، تاریخچه‌ای از تئاتر خیابانی ایران و جهان، تکنیک‌های تئاتر خیابانی، بازیگری و کارگردانی در تئاتر خیابانی و طرح و ایده در تئاتر خیابانی از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.



مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره‌ کل هنرهای نمایشی با اشاره به تولید دو تئاتر خیابانی به عنوان نتیجه برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: با انتخاب چند تن ازاساتید تئاتر سلیمانیه نمایش "شبیه زندگی" به کارگردانی بنده که یکی از تولیدات این کارگاه بود به جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد.



وی ادامه داد: طی این چند روز جلسات متعددی با مدیران تئاتر سلیمانیه حول تئاتر خیابانی و تعاملات دو کشور در این حوزه و تولیدات مشترک و حضور در جشنواره‌های دو کشور برگزار کردیم. در این کارگاه آموزشی 35 نفر از بازیگران، کارگردانان و هنرمندان تئاتر سلیمانیه حضور داشتند.

