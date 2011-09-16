به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو افزود: امسال دولت در بخش تامین منابع مالی پروژه ها برنامه ریزی مناسب کرده و ساز و کارهای خوبی را برای تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی تعریف کرده است.

به گفته وزیر نیرو، دولت در چهارمین دور سفر به به استان اردبیل، خبرهای بسیار خوبی در بخش اشتغال و سرمایه گذاری و توجه ویژه به بخش آب داشته است.

وی با اشاره به طرح های سدسازی در حال اجرا در استان اردبیل، اظهار داشت: برای مهندسان ایرانی افتخار بزرگی است که در حالی که تا چندین سال پیش حق ورود به عملیات سدسازی را نداشتند، امروز خودشان در امر سدسازی صاحب نظر هستند.

وزیر نیرو سد گیوی در شهرستان کوثر استان اردبیل را ازجمله سدهای در حال احداث در این استان نام برد و گفت: با تزریق اعتبار لازم و فروش اوراق مشارکت، روند اجرای این سد شتاب بیشتری می گیرد.

وی همچنین با اشاره به جاده دسترسی این سد، خطاب به مسئولان حاضر گفت: با توجه به اینکه جاده دسترسی این سد جاده اصلی شهرهای بالادست است، در تکمیل این جاده اقدام های سریعی را انجام دهید.

نامجو همچنین با اشاره به ظرفیت های بالای سد سازی در استان اردبیل، عنوان کرد: با توجه به بازدیدهای چند روز اخیر از نقاط مختلف استان، لازم است تمام مطالعه های سدسازی سریعا به نتیجه برسد و در کمیته تخصیص اعتبار وزارت نیرو سدهای مورد مطالعه استان اردبیل گنجانده شود.

سد گیوی در استان اردبیل و در فاصله پنج کیلومتری شهرستان کوثر واقع شده است.