دماوند 27 تا 30 شهریور میزبان جشنواره فیلم سیب

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در جای جای شهرستان دماوند صحبت از نحوه برگزاری جشنواره سیب است، چرا که این جشنواره به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و ... از جایگاه ویژه ای در بین مسئولان شهرستان دماوند و حتی مردم این منطقه برخوردار است.

جشنواره سیب دماوند سال گذشته به مدت یک روز در پایان مهرماه برگزار شد که هدف آن، فروش سیب کشاورزان شهرستان دماوند، آشنایی با انواع سیب این منطقه و کشت دیمی این محصول پر ارزش بود.

امسال نیز جشنواره سیب دماوند با دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب استان تهران ادغام شده و مزایای زیادی از ابعاد مختلف برای شهرستان دماوند رقم خواهد زد.

با توجه به گفته مسئولان هدف از این ادغام علاوه بر بعد هنری جشنواره فیلم کوتاه سیب، معرفی سیب دماوند، رونق اقتصادی آن و به دست آوردن دل کشاورزان این منطقه است.

دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب با هدف کشف استعدادها، رقابت بین فیلمسازان و تشویق آنها در عرصه فیلم کوتاه از 27 شهریورماه در دماوند آغاز می شود و مراسم اختتاحیه آن نیز 30 شهریور خواهد بود که برنامه های متعددی در روز پایانی، ترتیب داده شده است.

موضوعات جشنواره فیلم کوتاه سیب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند در گفتگو با مهر به بخشهای مختلف جشنواره فیلم کوتاه سیب اشاره کرد و معارف و مضامین دینی، فرهنگ عمومی و ارزشهای اجتماعی، جهاد اقتصادی و بخش آزاد را از موضوعات مهم این جشنواره عنوان کرد.

رمضان بصیرت گفت: تمام فیلم سازان استان تهران این شرایط را داشتند که علاوه بر بخش مسابقه با انتخاب یکی از اولویتهای بخش ویژه و بخش سیب آثار خود را در قالبهای داستانی، مستند، پویانمایی و نماهنگ تهیه کنند و به دبیرخانه ارسال کنند.

به گفته بصیرت، آثار انتخابی در دوره های پیشین جشنواره شرکت نکرده اند و ساخت آنها از دو سال نیز تجاوز نکرده است.

اولویت جشنواره با سیب دماوند و شهرت جهانی آن است

وی افزود: اولویت این جشنواره به سیب دماوند و شهرت جهانی آن اختصاص دارد که در بخش جنبی به جشنواره ارائه شده و 9 اثر نیز از کلیه آثار با مضمون سیب به جشنواره راه یافته است.

این گزارش حاکی است که بیش از 180 فیلم کوتاه از شهرستانهای مختلف استان تهران در قالبهای داستانی، مستند و نماهنگ به دبیرخانه جشنواره سیب ارسال شده و 52 فیلم از کل آثار به بخش مسابقه راه یافتند.

بازبینی آثار راه یافته به بخش مسابقه توسط حمید بهمنی فیلمساز، عطا الله سلمانیان بازیگر و فیلمساز، سید مجید رحیمی مستندساز و محمود ناظری فیلم ساز انجام شده است و در مرحله بعدی جشنواره، به داوران تعلق گرفته است.

فیلمهای راه یافته به مسابقه جشنواره در بخش داستانی

در بخش فیلم کوتاه داستانی، 29 اثر با عناوین "تیله" به کارگردانی فتحی فر، حنیفه نژاد، "گاهی زین به پشت" به کارگردانی سوگل صولتی، "شیشه های بخار گرفته" به کارگردانی افشین عامریان، "دو مینو" به کارگردانی سیدعلی اکبر عطایی، "خانه عروسک" به کارگردانی محمدرضا بحری و "وقتی او تنها ماند" به کارگردانی محمدحسین عابدی به بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند راه یافتند.

همچنین "ترانه مادری" به کارگردانی مهران خواجه حق وردی، "50 × 70" به کارگردانی سحر دهقان، "بی سر و صدا" به کارگردانی محمد حمزه ای، "جزر و مد" به کارگردانی مهدی بوستانی شهر بابکی، "کلاس پنجم ب" به کارگردانی محمد جواد زالی، "سفره های آسمانی" به کارگردانی داود بابارحیم و "ابژه" به کارگردانی مجید شیدا از جمله آثاری هستند که به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند.

فیلمهای "چارقد" به کارگردانی مهدیه قره داغی، "شک" به کارگردانی مهرداد بقائی، "مشق عشق" به کارگردانی محسن عبادی، "شکارچی" به کارگردانی سهیل بهادرمنش، "زنگ آخر" به کارگردانی هیرش خیرآبادی، "اثر ذهن" به کارگردانی مصطفی فرج اللهی، "گمشده" به کارگردانی زهره شعبانی، "برای کار" به کارگردانی حسین شمس، "پنداره ها" به کارگردانی مهرداد بقایی، "نابودی" به کارگردانی مسعود رفیع زاده، "برقص و بخوان" به کارگردانی امین پور برقی، "آب آب" به کارگردانی بهرام لطفی، "نقطه مرگ" به کارگردانی پردیس عزیزی، "خاطراه زنده" به کارگردانی مهرداد یارقلی، "سایه" به کارگردانی فرهاد آیت اللهی و "اگه چه بشه چی" به کارگردانی فاطمه امجدی از دیگر آثاری است که در بخش فیلم کوتاه داستانی به بخش مسابقه جشنواره فیلم سیب راه یافتند.

آثار راه یافته به مسابقه در بخش مستند

در بخش فیلم کوتاه مستند نیز 14 اثر به مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب راه یافتند که فیلم "مشتی اسماعیل" به کارگردانی مهدی زمان پورکیاسری، "سنگ قبر" به کارگردانی مهدی سجادزاده، "حساب کتاب" به کارگردانی غلامرضا حیدری، ندا فتحی فر و حنیفه نژاد، "عباس می آید..." به کارگردانی مرتضی شهبازی، "تک سوار" به کارگردانی ابوالفضل توکلی، "فرزند ایران" به کارگردانی فصیح رامندی جزو این آثار هستند.

مستندهای "عمو حشمت" به کارگردانی داود بابارحیم، "کودکی رنگ پریده" به کارگردانی هادی آفریده، "ایستگاه 9" به کارگردانی ابوالفضل توکلی، "سیلک سرزمین من" به کارگردانی سیدعلی رضوی، "چشمه خواب" به کارگردانی علی معصومی، "رازهای شلمچه" به کارگردانی محمد خالقی و "هوره" به کارگردانی افشین عامریان از دیگر آثار راه یافته به مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب استان تهران به میزبانی شهرستان دماوند هستند.

بخش سیب نیز 9 اثر راه یافته به مسابقه داشت که فیلمهای "هیما" به کارگردانی توفیق امانی، "سیب" به کارگردانی داریوش دادگر، "سیب سرخ" به کارگردانی علی امجدی مسلمان، "سیب دماوند" به کارگردانی محبوبه محمدزمانی، مستند "سیب دماوند" به کارگردانی حبیب الله انیسی، "جی" به کارگردانی عطیه حاج علی بیگی، سه اثر "کلیپ سیب"، "کلیپ سیب 2" و "کلیپ سیب 3" توسط محبوبه محمدزمانی از آثار این بخش محسوب می شوند.

هیئت داوران جشنواره فیلم سیب آغاز به کار کرد

گفتنی است با مشخص شدن و ارزیابی 52 اثر منتخب، هیئت داوران دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند آغاز به کار کرده است.

هیئت داوران این دوره از مسابقات هنری، متشکل از قاسم قلی پور تهیه کننده، آتیلا پسیانی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر و آرش رصافی فیلمساز و مدرس است.

از اهم اهداف این جشنواره ایجاد فضای جدی برای رقابت فیلم سازان است تا هنرمندان جوان سینما در استان تهران خود را ارزیابی و با قرار گرفتن در رقابتی سالم، زمینه پیشرفت بیشتر خویش را فراهم کنند.

همچنین علاوه بر ارتقا سطح هنرمندان استان تهران، پیشرفت هنرمندان شهرستان دماوند در نظر گرفته شده است و نهایت این طرح با هدف هدایت و حمایت فیلم سازان، تشویق و افزایش سطح تجربیات آنان است.

مراسم اختتامیه و اهدا جوایز به آثار برتر دومین جشنواره استانی فیلم کوتاه سیب دماوند 30 شهریورماه سال جاری برگزار می شود که این مراسم اهدا جوایز در دو بخش مسابقه استانی و بخش ویژه صورت خواهد گرفت.

جوایز نفرات برگزیده در بخش مسابقه استانی

در بخش مسابقه استانی در هر یک از قالبهای داستانی و مستند به بهترین آثار انتخاب شده از سوی هیئت داوران جوایزی تعلق می گیرد که به نفر اول برگزیده، تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی با سکه بهار آزادی تعلق می گیرد.

نفر دوم برگزیده نیز دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی و نفر سوم برگزیده نیز دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی خواهند گرفت.

جوایز نفرات برگزیده در بخش ویژه

بهترین فیلم معاریف و مضامین دینی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی، بهترین فیلم فرهنگ عمومی و ارزشهای اجتماعی تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی و بهترین فیلم با موضوع جهاد اقتصادی نیز تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی دریافت می کنند.

همچنین بهترین فیلم با موضوع سیب نیز تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی یا سکه بهار آزادی را به خود اختصاص می دهد که هیئت داوران بر حسب تشخیص و قضاوت خود می توانند حداکثر در سه مورد دیگر نسبت به اهدای جوایز به فیلمهای برگزیده اقدام کنند.

در مراسم اهدای جوایز که روز اختتامیه جشنواره و با حضور مسئولان فرهنگی هنری و جمعی از هنرمندان استان تهران برگزار می شود، از حمیدرضا آشتیانی پور کارگردان سینما و مدیر دوبلاژ آثار سینمایی و تلویزیونی نظیر سریال "مختارنامه" تقدیر به عمل خواهد آمد.

.............................

گزارش: مینا شمسی