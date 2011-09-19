هابیل درویش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تونل مترو در قیطریه ریزش نکرده گفت :تا کنون گزارشی در خصوص ریزش پروژه های در حال احداث به ما ارائه نشده است.

همچنین علی محمد قلی ها مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هیچ حادثه ای در هیچیک از ایستگاهها و تونلهای در حال ساخت و بهره برداری شده مترو رخ نداده است.

برخی رسانه‌ها به نقل از مدیر روابط عمومی اورژانس تهران خبر از مصدومیت دو نفر در روز گذشته بر اثر ریزش‌آوار در داخل تونل مترو قیطریه داده و اعلام کرده بودند یکی از مصدومان حادثه که از نیروهای آتش‌نشانی بود به بیمارستان کسری و دیگری به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند. با این حال عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در گفتگو با مهر چنین نقل قولی را تکذیب کرد و گفت: احتمال دارد این خبر در سایت اورژانس منتشر شده باشد.