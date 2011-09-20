قرارداد همه ثبت شد به جز پیکان و پتروشیمی/ قرارداد 450 میلیونی امیرحسینی!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای ثبت قرارداد بازیکنان تیم‎‌های شرکت کننده در فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه به پایان رسید. بسیاری از تیم‎ها در روز پایانی اقدام به ثبت‎نام رسمی و ثبت قرارداد بازیکنان خود کردند این در حالی است که این اقدام از سوی پیکان و پتروشیمی انجام نشد.

البته نمانیده تیم والیبال پیکان روز گذشته برگه سفید قراردادها را از سازمان لیگ دریافت کرد و قرار شد این برگه‎ها را تا پایان وقت تعیین شده به صورت تکمیل شده به سازمان لیگ ارائه کند اما این اقدام انجام نشد. این در حالی است که در اعلام اولیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای نقل و انتقالات تیم‎های شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور، 12 شهریورماه به عنوان آخرین زمان برای جابه جایی بازیکنان داخلی و ثبت قرارداد آنها در نظر گرفته شده بود که البته این تاریخ تا 20 شهریورماه تمدید شد و بر اساس آخرین تصمیم گیری هم 28 شهریورماه به عنوان پایان مهلت نقل و انتقالات در نظر گرفته شد.

در هر صورت کاله آمل، شهرداری ارومیه، سایپا البرز، آلومینیوم المهدی، بانک کشاورزی، شهرداری تبریز، پیشگامان کویر یزد، مناطق نفت خیز جنوب، گیتی‎پسند اصفهان، باریج اسانس کاشان، کرمان و گنبد دوازده تیمی هستند که قرارداد بازیکنان آنها تا پایان آخرین مهلت در نظر گرفته شده در سازمان لیگ ثبت شد.

از نکات جالب در روز پایانی مهلت تعیین شده برای ثبت قرارداد بازیکنان در سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ثبت قرارداد امیر حسینی با تیم گیتی‎پسند بود. در حالیکه پیش از این مسئولان گیتی‎پسند انجام هر گونه مذاکره با این پاسور ملی‎پوش را تکذیب کرده بودند. امیر حسینی پیش از این در تیم والیبال پیکان حضور داشت. قرارداد جدید این بازیکن با رقم 450 میلیون تومان و برای مدت یک سال در سازمان لیگ ثبت شده است.