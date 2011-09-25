نفت را در آبادان شکست می دهیم / خط دفاع تراکتور نیاز به هماهنگی دارد

مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی خوب بازیکنان تیم تراکتورسازی در آستانه دیدار با نفت آبادان، اظهار داشت: با تمرینات منظم و خوبی که زیر نظر کادر فنی برگزار می کنیم، بازیکنان تیم وضعیت ایده آل بدنی خود را حفظ کرده اند و همگی آماده ایم تا بازی خوبی برابر نفت آبادان به نمایش بگذاریم.

وی افزود: در طول هفته، روی نقاط ضعف و قوت حریف این هفته خود کار کرده ایم تا بتوانیم در زمین مسابقه نیز با انجام تاکتیک های مدنظر کادر فنی، نتیجه خوبی گرفته و با امتیاز به تبریز بازگردیم.

مدافع تراکتورسازان در خصوص تیم صنعت نفت آبادان، نیز یادآور شد: نفت آبادان بازی قبلی خود را در خارج از خانه پیروز شده و به همین دلیل می تواند روحیه خوبی داشته باشد اما به نظرم نفت تیمی نیست که بتواند مقابل تراکتور ایستادگی کند.

وی افزود: با تلاش و دوندگی زیاد و همچنین با انگیزه بالایی که بازیکنان تیم ما دارند، امیدوارم همچون فصل گذشته تیم صنعت نفت را در آبادان شکست دهیم.

اسدی در پاسخ به این سئوال که چرا تیم تراکتورسازی در اغلب بازی ها هماهنگی لازم را در خط دفاعی ندارد؟ گفت: ما امسال تغییرات زیادی در همه خطوط به ویژه در خط دفاع داشتیم و طبیعی است که رسیدن به هماهنگی مستلزم کار زیاد و گذر زمان است و من معتقدم که بازیکنان تیم ما رفته رفته به هماهنگی مطلوبی خواهند رسید.

وی در پایان ضمن ستایش از صبوری هواداران تیم تراکتورسازی در بازی هفته قبل برابر نفت تهران، تصریح کرد: اگرچه ما بازی برابر نفت تهران را باختیم اما هواداران پس از اتمام مسابقه، تیم را تشویق کردند و انشالله ما هم بتوانیم با کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا، جواب محبت های این هواداران را بدهیم.

مرتضی اسدی دومین فصل حضور خود در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را تجربه می کند.