به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه شبستان بقعه شیخ صدوق در دستور کار مسئولان تولیت آرامگاه این دانشمند بزرگ شیعه در قبرستان ابن بابویه قرار گرفته است. در این طرح قرار است شبستان این مجموعه از هر طرف به اندازه 20 متر توسعه یابد که به همین منظور تعدادی از قبور واقع در این محدوده تخریب شده است.

این در حالی است که ابن بابویه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران در آن دفن هستند که از آن جمله می توان به علی‌اکبر دهخدا، حسین فاطمی، غلامرضا تختی، میرزاده عشقی، سید اشرف‌الدین گیلانی، محمدعلی فروغی(ذکاءالملک)، اشرف الملوک قاجار (فخرالدوله)، کشته‌شدگان رویداد ۳۰ تیر و ... که قدمت برخی از این سنگ قبرها به بیش 100 سال می رسد، اشاره کرد.

در این میان هادی تجویدی بنیانگذار مکتب مینیاتور تهران و حسین کوهی کرمانی، ادیب، محقق، روزنامه‌نگار و شاعر اهل کرمان نیز در قبرستان ابن بابویه دفن شده اند اما طبق گفته کارکنان حاضر در این آرامگاه، سنگ قبرهای این دو شخصیت فرهنگی و هنری در طرح توسعه شبستان تخریب شده است با این وجود، مسئولان سازمان میراث فرهنگی همچنان در برابر این اقدامات سکوت کرده اند.

مجتبی تختی پور، مسئول آستان شیخ صدوق به خبرنگار مهر گفته بود: در طرح اضافه کردن محدوده شبستان، از قبوری که در این محدوده واقع شده اند عکس گرفته شده و جانمایی همان سنگ قبرها با خطای کمتری در داخل شبستان انجام می شود.