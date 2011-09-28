به گزارش خبرنگار مهر، مریم امجدی یکی از دختران خرمشهری بود که در شهریور 1359 و در هجوم ارتش عراق به خاک کشورمان تنها 17 سال داشت. وی در جریان جنگ پابه پای مردان سرزمینش با یک اسلحه ژ3 دو خشابه و یک کلت رو در روی دشمن ایستاد.

وی پس از انقلاب ضمن تحصیل در دبیرستان به‌عضویت حزب جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج‌ مستضعفان خرمشهر درآمده و دوره‌های امدادگری و فنون نظامی را آموزش می‌بیند. با شروع تهاجم عراق به خرمشهر، او در مشاغل‌مختلف چون امدادرسانی در بیمارستان دکتر مصدق، نگهداری ازانبار مهمات مسجد جامع خرمشهر خدمت می‌کند و در این مدت ‌گاهی نیز به خط مقدم جبهه می‌رود.

مریم امجدی در «پوتین‌های مریم»، راوی خاطراتی است که در نوع خود کم نظیر است. وی که در ایام جنگ کار امدادرسانی به مجروحان جنگی را در خرمشهر به عهده داشته، اما در شرایطی بحرانی دست به اسلحه می‌برد و در نبرد با دشمن شرکت می‌کند.

خانواده وی هم به نوعی درگیر مسائل جنگ بوده‌اند؛ برادرش در جبهه حضور داشته و پدر وی هم که درگیر با مسائل جنگ و پشت جبهه بوده در اثر یک انفجار جان خود را از دست می‌دهد.

«پوتین‌های مریم» یکی از کتاب‌های حوزه دفاع مقدس انتشارات سوره مهر است که اخیرا به چاپ ششم دست یافته است.

این رزمنده دفاع مقدس و راوی کتاب «پوتین‌های مریم» امروز پس از طی یک دوره بیماری و گذراندن شرایط کما و در سی و یکمین سالگرد آغاز دفاع مقدس از دنیا رفت.

اخبار تکمیلی درباره تشییع پیکر این بانوی رزمنده متعاقبا منتشر می‌شود.