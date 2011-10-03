جنایت علیه مقدسات مهر تاییدی بر خوی نژادپرستانه صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنایاتی که شهرک نشینان صهیونیست در روستای طوبا در الخلیل مرتکب شدند، محکوم است و همه باید در مبارزه علیه صهیونیستها و تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار فلسطینی ها باشند.

در این بیانیه با اشاره به حمایتهای بی قید و شرط غربی ها به ویژه آمریکا از اشغالگران قدس آمده است : اقدام صهیونیستها در سوزاندن قرآن کریم و شکستن حرمت مسجد و نوشتن شعارهای صهیونیستی در آن نشانه ماهیت نژادپرستانه صهیونیستها است و آنها مطمئن هستند که کسی آنها را مجازات نمی کند.

حزب الله بیان کرد: رژیم صهیونیستی حامی اصلی این جنایات و این رژیم است که شهرک نشینان را به ارتکاب این جنایات زشت تحریک می کند. این در حالی است که مدعیان دفاع از حقوق بشر به اقدامات صهیونیستها ضد مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین اشغالی واکنشی نشان نمی دهند.

در بیانیه فوق آمده است : جنایات صهیونیستها علیه مساجد و دیگر مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین اشغالی آینده خطرناکی را برای دیگر مقدسات از جمله مسجد الاقصی در سایه سکوت نهادهای بین المللی رقم خواهد زد که ضرورت حمایت این نهادها از مردم فلسطین و مقدسات آن را ایجاب می کند.



خاطر نشان می شود صهیونیستهای غاصب امروز در ادامه هتاکی به مقدسات اسلامی در سرزمین اشغال شده فلسطین، مسجدی در یکی از روستاهای الخلیل در کرانه باختری را به آتش کشیدند و به هتک حرمت قرآن کریم پرداختند که این اقدام با خشم شدید ساکنان این روستا روبرو شد، اما نظامیان صهیونیست با دفاع از اقدام شهرک نشینان صهیونیست به سرکوب مردم این روستا پرداختند.