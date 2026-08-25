به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی عصر سه‌شنبه در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان اظهار کرد: در ۲ سال گذشته بهره‌گیری از ظرفیت مشورتی تشکل‌های اجتماعی و مردم‌نهاد در دستور کار مدیریت استان، فرمانداری‌ها و مرکز استان قرار داشته است.

وی افزود: ارتقای سرمایه اجتماعی در نظام حکمرانی از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی و تشکل‌های مدنی در حوزه‌های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی امکان‌پذیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان شرکای راهبردی نظام حکمرانی دیده می‌شوند و رقیب مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیست و از این‌رو از ظرفیت تخصصی آنها در جلسات و کارگروه‌های مختلف استفاده می‌شود.

امرایی با تاکید بر نقش تشکل‌های اجتماعی در توسعه کشور، گفت: این تشکل‌ها از پیشران‌های تعالی و توسعه کشور به شمار می‌روند و در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش اثرگذاری دارند.

وی ادامه داد: شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان در ۲ سال گذشته فعال بوده و هیچ پرونده‌ای در این شورا بدون رسیدگی باقی نمانده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان افزود: در این مدت مجوز فعالیت ۷۳ سازمان مردم‌نهاد صادر یا تمدید شده و درخواست‌ها پس از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود.

امرایی با اشاره به فعالیت‌های صنفی در استان اظهار کرد: ۸۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۷۴ اتحادیه در همدان فعالیت می‌کنند که این مجموعه نیز بخشی از ظرفیت‌های مهم اجتماعی استان است.

وی از اجرای طرح «طوبی» به‌عنوان یک طرح ابتکاری در حوزه تحول نظام خیرخواهی مذهبی در همدان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۴ تشکل نیکوکاری در قالب این طرح ساماندهی و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین به طرح مدیریت محله‌محور اشاره کرد و افزود: این طرح که مورد تاکید رئیس‌جمهور است و در استان همدان نیز با طراحی دقیق برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شده است.

امرایی گفت: اجرای طرح مدیریت محله‌محور در ۱۰۵ محله شهری و ۳۵۷ محله روستایی استان همدان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی احزاب و جریان‌های سیاسی در مقاطع اخیر، اظهار کرد: تشکل‌های سیاسی بخشی از ساحت مدنی جامعه هستند و هم‌افزایی و همکاری آنها در رویدادهای اخیر مطلوب بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان افزود: جریان‌های سیاسی استان با محوریت شعار وفاق در مسیر هم‌اندیشی و همکاری قرار گرفتند و منشور وحدت احزاب استان نیز با مشارکت تشکل‌های سیاسی تدوین شد.