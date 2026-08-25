به گزارش خبرنگار مهر ؛در دومین روز از هفته دولت،با حضور معاون استاندار هرمزگان آیین افتتاح و بهره برداری از ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۳۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید.

احمد نفیسی معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: در هفته دولت پروژه خوبی در سطح استان به بهره برداری می رسد که پروژه مورد بهره برداری شده در شهرستان سیریک از جمله این پروژه ها است.

نفیسی با بیان اینکه نگاه دولت و استاندار هرمزگان توسعه محور است عنوان کرد:این پروژه ها در راستای توسعه زیر ساختی این شهرستان احداث شده اند که زمینه رشد و توسعه شهرستان سیریک را فراهم می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان بیان داشت: در راستای نهضت توسعه ای و خدمات رسانی پروژه های خوبی در حوزه درمان ، راه ،شیلات با اعتباری بالغ بر۳۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان سیریک به بهره برداری می رسد.

رضا شهیدان فرماندار شهرستان سیریک گفت : این پروژه ها در راستای توسعه این شهرستان در حال بهره برداری هستند که می تواند زمینه رشد این شهرستان را فراهم سازد.

شهیدیان بیان داشت: در این شهرستان در هفته دولت ۲۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۴۷۲ میلیارد ریال در حوزه های مختلف کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد .

تکمیل زنجیره امدادرسانی در مناطق روستایی شرق هرمزگان

رضا صفری، رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در مناطق روستایی و دورافتاده، یکی از اولویت‌های اصلی این دانشکده برای کاهش زمان حضور بر بالین مصدومان و ارتقای کیفیت خدمات امدادی است.



وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، افزود: پایگاه اورژانس سیکوئی در زمینی با زیربنای ۱۲۰ مترمربع احداث شده است. برای تکمیل و بهره‌برداری از این ساختمان، اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هزینه شده است.

ارتقای سطح سلامت ۱۰ هزار نفر در سیریک



رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در خصوص جمعیت تحت پوشش این مرکز امدادی گفت: با راه‌اندازی این پایگاه، جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر از اهالی روستای سیکوئی و مناطق پیرامونی، تحت پوشش مستقیم خدمات اورژانس ۱۱۵ قرار می‌گیرند که این امر گامی مهم در کاهش حوادث جاده‌ای و رسیدگی به بیماران اورژانسی در این منطقه خواهد بود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با تکیه بر حمایت‌های دولت و نگاه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، تلاش دارد تا با تکمیل و تجهیز مراکز درمانی، فاصله خدمات‌رسانی در مناطق روستایی و شهری را به حداقل برساند و امروز مردم عزیز روستای سیکوئی می‌توانند از خدمات شبانه‌روزی این پایگاه بهره‌مند شوند.