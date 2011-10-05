207 کشته و زخمی در بمباران تعز / درخواست انقلابیون از سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، عوامل وابسته به عبدالله صالح دیکتاتور یمن صبح امروز مناطق مختلف شهر تعز را بمباران کردند.

حملات هوایی به شهر تعز دست کم هفت کشته و حدود 200 زخمی بر جا گذاشته است. رژیم دیکتاتوری یمن همچنین برق شهر تعز را قطع کرده اند و بی هدف مناطق مختلف این شهر را هدف قرار می دادند.

خبر دیگر اینکه کمیته اجرایی انقلاب جوانان یمن از سازمان ملل متحد خواست که رژیم صالح را با هدف توقف کشتار گروهی معترضین یمنی تحت فشار قرار دهد.

آمارها حاکی از آن است که از آغاز اعتراضات مردمی یمن تاکنون 900 معترض کشته و حدود 20 هزار نفر زخمی شده اند.

در همین راستا یک منبع بیمارستانی تعز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : نیروهای صالح روز گذشته مناطق مسکونی تعز را بمباران کردند و همچنین از سلاح های سنگین برای سرکوب مردم این شهر استفاده کردند.

الجزیره نیز در این رابطه گزارش داد که در حمله دیروز چهار نفر از جمله یک عکاس کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. شهر تعز در 270 کیلومتری جنوب غرب صنعا قرار دارد و یکی از شهرهای اصلی محل تجمع انقلابیون است.

از سوی دیگر 10 نفر از افراد مسلح یمن در دو حمله هوایی نیروهای یمنی در منطقه "جعار" استان ابین کشته شدند. همچنین منابع نظامی یمن گزارش دادند که در درگیری نیروهای امنیتی یمن با عناصر القاعده در شهر زنگبار چهار سرباز کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.