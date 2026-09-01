«مدال نانو» مشمول امتیاز نخبگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، با ابلاغ شیوهنامه جدید طرح شهید وزوایی، جایگاه المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو در نظام شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر کشور تقویت شد. بر اساس این شیوهنامه، امتیاز نخبگی برگزیدگان المپیاد ملی نانو در مقاطع مختلف تحصیلی افزایش یافته و برای نخستینبار، مدالآوران المپیادهای بینالمللی دانشآموزی در حوزههای جدیدی مانند علوم و فناوری نانو نیز مشمول امتیاز نخبگی شدهاند.
در این میان، مدال طلای بینالمللی نانو با ۳۵۰ امتیاز در مقطع کارشناسی، در سطح مدال طلای المپیادهای ملی باسابقهای مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و زیستشناسی قرار گرفته است؛ تغییری که میتواند مسیر نخبگی برگزیدگان نانو را از دوران دانشآموزی تا دانشگاه تقویت کند.
المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو از سال ۱۳۹۷ در نظام امتیازدهی نخبگان کشور قرار داشته است؛ اما در شیوهنامه جدید طرح شهید وزوایی، امتیاز این المپیاد ارتقا یافته است.
بر اساس جدول جدید، مدال طلای المپیاد ملی نانو برای دانشجویان، ۲۰۰ امتیاز در مقطع کارشناسی، ۱۰۰ امتیاز در کارشناسی ارشد و ۸۰ امتیاز در دکتری دارد. برای مدال نقره نیز بهترتیب ۱۸۰، ۸۰ و ۶۰ امتیاز و برای مدال برنز ۱۵۰، ۶۰ و ۴۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.
اما اتفاق مهمتر در سطح بینالمللی رقم خورده است؛ در جدول جدید، برای المپیادهای دانشآموزی بینالمللی در حوزههای جدید، از جمله علوم و فناوری نانو، نیز امتیاز مشخص شده است.
بر این اساس، مدال طلای بینالمللی ۳۵۰ امتیاز در کارشناسی، ۲۰۰ امتیاز در کارشناسی ارشد و ۱۵۰ امتیاز در دکتری خواهد داشت؛ یعنی دقیقاً در سطح امتیاز مدال طلای المپیادهای ملی باسابقهای مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و زیستشناسی.
نانو در مسیر المپیادهای بزرگ
این تغییر، جایگاه المپیاد نانو را در نظام شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر تقویت میکند. از این پس، موفقیت دانشآموزان نانو نهتنها در سطح ملی دارای امتیاز نخبگانی ارتقایافته است، بلکه مدال طلای عرصه بینالمللی نانو نیز از نظر امتیازدهی در سطح طلای المپیادهای ملی باسابقه قرار گرفته است.
به این ترتیب، مسیر المپیاد نانو از مدال دانشآموزی به امتیاز نخبگانی پیوند میخورد؛ امتیازی که میتواند در سالهای بعد و در دوران تحصیل دانشگاهی نیز در پرونده نخبگانی برگزیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
از ۱۳۹۷ تا امروز؛ امتیاز نانو بالاتر رفت و حالا طلای جهانی هم امتیاز نخبگانی دارد.
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