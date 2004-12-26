350 هزار افغاني در مدارس ايران تحصيل كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، احمد حسيني با اعلام اين خبر، گفت: با اين وجود، حضور افغان ها در ايران موجب بروز برخي ناهنجاري ها مانند ترويج ازدواج با زنان يا مردان ايراني شد و اين در حالي است كه اغلب اين ازدواج ها به صورت رسمي ثبت نشده و ما با نسل جديدي كه حداقل 800 هزار نفر را شامل مي شوند، مواجهيم.



حسيني در ادامه گفت: ظهور پديده كودكان خياباني افغاني نيز از ديگر معضلات ناشي از مهاجرت است؛ به طوري كه در ماه گذشته از1500كودك خياباني كه از سوي سازمان بهزيستي جمع آوري شدند، 800 نفر افغاني بودند.



وي افزود: متأسفانه پديده زنان افغاني خياباني نيز در حال ظهور است .



مدير كل اداره امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور، همچنين از انجام اقداماتي براي فراهم كردن زمينه هاي حضور نخبگان ايراني مقيم كشورهاي خارجي در ايران خبر داد و اظهار داشت : گرچه ممكن است مهاجران ايراني خارج از كشور، تمايلي به بازگشت دائم به كشورشان نداشته باشند، اما اغلب حاضرند به طور كوتاه مدت به ايران آمده و خدماتي را ارائه كنند كه در اين زمينه سازمان بين المللي مهاجرت، وظيفه هماهنگي با سازمان ملي مهاجرت را برعهده دارد تا نخبگان مقيم خارج از كشور را شناسايي كند و براساس درخواست دولت ايران، آنها را براي مدت كوتاهي بدون تحميل هزينه و با پرداخت حق الزحمه به ايران آورد.



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