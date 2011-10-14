اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب در حسینیه قمربنی هاشم واقع در میدان اطلسی یزد برپا شد.

این نمایشگاه دهمین نمایشگاه کتابی است که در این حسینیه برپا می شود. در این نمایشگاه، کتابها باعناوین مختلف و متنوعی با 40 درصد تخفیف ارائه می شوند.

نمایشگاه یاد شده با مجوز رسمی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد تا سوم آبان صبح و عصر میزبان علاقمندان است.

برگزاری مسابقه خوشنویسی، نقاشی و خاطره نویسی در تبیان کودک و نوجوان یزد

تبیان کودک و نوجوان یزد به مناسبت روز جهانی کودک و فرارسیدن میلاد امام رضا (ع) مسابقه خوشنویسی، نقاشی و خاطره نویسی برگزار کرد.

مدیر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد اظهار داشت: این مسابقه با موضوعات خوشنویسی از احادیث امام رضا (ع)، نقاشی با موضوع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و خاطره نویسی از سفر زیارتی به مشهد مقدس برگزار شد.

امین نظارات افزود: آثار دریافتی در قالب نمایشگاه مجازی در سایت تبیان کودک و نوجوان یزد با نام صاحب اثر برای استفاده عموم درج خواهد شد.

نظارات اظهار داشت: این مسابقه ویژه دانش آموزان پیش دبستانی تا مقطع راهنمایی است.

برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای استان یزد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس کمیته اجرایی آزمون استخدام شهرداری های استان یزد از برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها خبر داد.

حیدر نوروزی گفت: این آزمون همزمان با استانهای آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و لرستان در دو نوبت صبح و بعدازظهر امروز در سه حوزه امتحانی دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و طبس برگزار خواهد شد.