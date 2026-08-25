۸۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی ظهر سه شنبه در دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته تعاون استان با اشاره به جایگاه تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: هر میزان برای توسعه بخش تعاون تلاش شود، باز هم کافی نیست و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تعاونیها از جایگاه ویژهای در اقتصاد برخوردارند.
وی با بیان اینکه مازندران ظرفیت قابل توجهی در حوزه تعاون دارد، افزود: توانمندیهای بخش تعاون استان باید به شکل مطلوب در سطح کشور معرفی شود و هفته تعاون بهترین فرصت برای تحقق این هدف است.
حسینیشیروانی با اشاره به فعالیت بیش از ۸ هزار تعاونی در مازندران خاطرنشان کرد: ظرفیت استان در حوزه تعاون بیش از این میزان است و باید با ترویج فرهنگ تعاون، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، زمینه توسعه هرچه بیشتر این بخش را فراهم کنیم.
وی کیفیت را در کنار کمیت، یکی از اولویتهای بخش تعاون دانست و گفت: توسعه تعاونیها تنها به افزایش تعداد آنها محدود نمیشود و ارتقای کیفیت فعالیتها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر نقشآفرینی تعاونیها در برنامههای هفته تعاون تصریح کرد: دولت باید در کنار بخش تعاون باشد، اما محور برنامههای هفته تعاون باید اتاق تعاون و اتحادیههای شرکتهای تعاونی باشند.
وی ادامه داد: برای توسعه تعاون به عنوان مردمیترین رکن اقتصاد کشور، چارهای جز ایجاد همافزایی بیشتر میان دولت، اتاق تعاون و تعاونیها نداریم.
در ادامه، احمد پویش، مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، حضور فعال تعاونگران در برنامههای هفته تعاون را ضروری دانست و گفت: استفاده از خرد جمعی میتواند به برگزاری برنامههای مؤثرتر و معرفی بهتر ظرفیتهای بخش تعاون کمک کند.
وی برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاونو جشنواره تعاونیهای برتر استان را از برنامههای ویژه هفته تعاون عنوان کرد.
علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران نیز با اشاره به جایگاه این بخش گفت: تعاون مازندران از نظر کیفی رتبه نخست کشور را دارد و تعامل میان اتاق تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و تعاونیها از عوامل اصلی این موفقیت است.
در پایان این نشست، مدیران اتحادیههای شرکتهای تعاونی استان دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری برنامههای هفته تعاون مطرح کردند.
نظر شما