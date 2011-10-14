  1. استانها
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

مسئولان "خونه به خونه"خواستار میزبانی افتتاحیه لیگ برتر کشتی آزاد شدند

بابل - خبرگزاری مهر: مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی "خونه به خونه" که به تازگی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور اعلام آمادگی کرده بودند، خواهان میزبانی مراسم افتتاحیه این مسابقات در بابل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان این باشگاه به طور رسمی از هیئت کشتی مازندران درخواست کردند تا میزبان مراسم افتتاحیه لیگ برتر کشتی آزاد در بابل باشند.

مسئولان خونه به خونه تمایل دارند تا در صورت موافقت فدراسیون کشتی این مراسم را به شکل ویژه و با برنامه های متنوع برگزار کنند.

هنوز پاسخی از سوی فدراسیون کشتی صادر نشده و در صورت موافقت فدراسیون کشتی، مازندران و بابل نخستین بار مراسم افتتاحیه لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور را میزبانی خواهند کرد.

تیم خونه به خونه برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، رضا یزدانی قهرمان سال 2011 جهان، کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل‌پور را چندی پیش جذب کرد.

کد خبر 1432379

