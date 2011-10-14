  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

صداقت شعار در گفتگو با مهر:

بوشهر در تولید کود اوره و فسفات کشاورزی به خودکفایی رسید

بوشهر در تولید کود اوره و فسفات کشاورزی به خودکفایی رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت خدمات حمایتی دولتی استان بوشهر گفت: این استان در زمینه تولید کود اوره و فسفات کشاورزی به مرحله خودکفایی و صادرات رسیده است.

مهدی صداقت شعار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کود کود اوره و فسفات کشاورزی در دو کارخانه پتروشیمی پردیس در عسلویه و ارکان شیمی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته هم اکنون قادریم نیاز استانهای خوزستان، هرمزگان، ایلام لرستان، چهار محال بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد را به این دو نوع کود تامین کنیم.

مدیر شرکت خدمات حمایتی دولتی استان بوشهر افزود: کودهای اوره فسفات و پتاس به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

صداقت شعار همچنین از راه اندازی خط واحد تولید مواد اولیه کود فسفات آلومینیوم و ایجاد طرح هوشمند نهادهای کشاورزی در استان بوشهر خبر داد.

کد مطلب 1432576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها