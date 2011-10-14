خالدیان با درخواست کادر فنی تیم کشتی جوانان ایران آزمایش دوپینگ داد

به گزارش خبرنگار مهر، نام میلاد خالدیان، آزادکار جوان کردستانی از سوی فدراسیون جهانی کشتی در فهرست کشتی گیران دوپینگی سال 2011 میلادی به چشم می خورد.

در ابعاد تازه‌ای از موضوع دوپینگ خالدیان اخبار رسیده حاکی است که با درخواست کادرفنی تیم کشتی آزاد جوانان از وی نمونه‌گیری خارج از مسابقه انجام شده و به دلیل استفاده از ماده "استانوزولول" دو سال از حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شده است. 26 اردیبهشت ماه سال 92 زمان بازگشت این کشتی گیر است که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اندونزی به مقامی دست نیافت.

همچنین فدراسیون کشتی اعلام کرده است نسبت به رای صادر شده برای امیر علی اکبری و بابک قربانی فرنگی کاران اوزان 96 کیلوگرم تیم ملی که به دلیل مثبت شدن نمونه گیری خارج از مسابقه از سوی فیلا با دو سال محرومیت مواجه شده و عملا حضور در المپیک را از دست داده‌اند، اعتراض کرده است باید دید این اعتراض مورد تایید فدراسیون جهانی قرار می گیرد یا خیر.

بابک دژبانی فرنگی‌کار وزن 120 کیلوگرم تیم جوانان کشورمان نیز به دلیل استفاده از دارویی تزریقی حاوی مواد ممنوعه دو سال از حضور در میادین محروم شده است. از این کشتی گیر در رقابت‌های جهانی جوانان در مردادماه در رومانی تست دوپینگ گرفته شده بود. وی در این مسابقات صاحب مدال نقره شد.