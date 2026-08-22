به گزارش خبرنگار مهر، پیراهنی که لیونل مسی در اوج دوران فوتبالش در تیم فوتبال بارسلونا به یکی از ماساژورهای منچستریونایتد هدیه داده بود، در یک حراجی به قیمتی حدود ۶ برابر بیشتر از پیراهن کریستیانو رونالدو به فروش رسید.

رسانه «thesun» نوشت: داستان این پیراهن به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که منچستریونایتد در یک دیدار دوستانه پیش‌فصل مقابل بارسلونا قرار گرفت. «تورنلی»، ماساژور وقت منچستریونایتد، چند روز پیش از این مسابقه با جرارد پیکه، مدافع وقت بارسلونا، تماس گرفت و از او خواست پیراهن مسی را برایش تهیه کند.

تورنلی در گفتگو با «MatchWornShirt» درباره اتفاقات آن روز گفت: چند روز قبل از بازی به جرارد پیکه پیام دادم و گفتم من هیچ‌وقت از تو چیزی نخواسته‌ام، اما این بار به پیراهن مسی نیاز دارم.

او ادامه داد: «پس از پایان بازی، جرارد وارد رختکن ما شد، من را صدا زد و مستقیم به رختکن بارسلونا برد. مسی هنوز پیراهنش را بر تن داشت. او پیراهن را از تنش درآورد، در حالی که کنار او نشسته بودم آن را برایم امضا کرد و با من دست داد. واقعاً اتفاق باورنکردنی بود.»

اکنون ۱۴ سال پس از آن اتفاق، این پیراهن در قالب مجموعه Legends Collection متعلق به شرکت MatchWornShirt به حراج گذاشته شد و در نهایت با قیمت ۴۸ هزار و ۶۰۸ پوند به فروش رسید.

اما نکته جالب این حراجی، اختلاف قیمت پیراهن مسی با پیراهن رونالدو بود. در همین حراجی، پیراهن امضاشده رونالدو که در دیدار دوستانه رئال مادرید مقابل منچستریونایتد در آگوست ۲۰۱۴ بر تن او بود، تنها ۷ هزار و ۷۹۵ پوند فروخته شد.

به این ترتیب، پیراهن مسی تقریباً ۶ برابر بیشتر از پیراهن رونالدو ارزش‌گذاری و فروخته شد