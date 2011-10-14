به گزارش خبرنگار مهر،‌ امیر قلعه‌نویی پس از باخت تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به دوران حضورش در اصفهان و قهرمانی‌های سپاهان در 2 فصل گذشته اظهار داشت: دو فصل خوب را در اصفهان سپری کردم و اگرچه این دو فصل با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بود اما خوشحالم که توانستم در این دوران 2 قهرمانی برای سپاهان کسب کنم و شادی را به خانه‌های مردم اصفهان آوردیم.

وی در مورد تاثیر تغییرات سپاهان بر نتیجه بازی امروز گفت: نمی‌دانم تغییرات موثر بوده یا نه؛ شاید مؤثر باشد اما من نمی‌خواهم راجع به تیمی به جز تراکتوسازی حرف بزنم و تیم ما اگر شانس داشت، به پیروزی می‌رسید.

سرمربی تراکتورسازی به عملکرد خوب دروازه‌بان سپاهان هم اشاره کرد و بیان داشت: باید بگویم رحمان احمدی امروز بازی خوبی انجام داد و امروز روز او بود؛ البته اگر موقعیت احمد آل‌نعمه هم گل می‌شد، شاید نتیجه دیگری می‌گرفتیم؛ در هر صورت تیم ما موقعیت‌ها را خراب کرده و گل بچگانه خوردیم و اگر عباس محمدی فقط 30 درصد آمادگی داشت گل نمی‌خوردیم.

وی با اشاره به باخت تیمش مقابل سپاهان ادامه داد: در مسابقه امروز دو تیم بازی خوبی از خود ارائه کردند اما به نظر من تراکتورسازی2 گل معمولی خورد و این در حالی بود که تک گل ما بسیار سخت به ثمر رسید.

قلعه نویی اضافه کرد: نمیخواهم در مورد تیم‌های دیگر صحبت کنم اما زمانیکه یک مربی بازیکنی را کنار می‌گذارد، دیگر مدیران و مربیان نباید به او پیشنهاد بازی بدهند چراکه با این کار بازیکن پیش خودش فکر‌هایی می‌کند و این آغاز مشکلات فوتبال ماست.

وی در مورد قضاوت هدایت ممبینی در این مسابقه گفت: داور مسابقه می‌توانست در برخی صحنه‌ها خطا اعلام کند که این کار را نکرد ضمن اینکه به نظر من وقت اضافه باید بیشتر اعلام می‌شد.

سرمربی تراکتورسازی در پاسخ به سؤالی در مورد ممنوع‌الخروج بودنش ادامه داد: نمی‌دانم این خبر صحت دارد یا نه چراکه تا این لحظه به من چیزی نگفته‌اند؛ من حدود 130 تا 140 میلیون تومان از سپاهان طلب دارم و اگر مشکل مالیاتی باشد سپاهان باید پیگیر باشد.