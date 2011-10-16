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به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که از یک صنعت رشد یافته صحبت می شود عوامل بسیاری در رشد آن دخیل هستند به نحوی که علم، فناوری، مواد اولیه، نیروی انسانی، اقتصاد و مدیریت را می توان شاکله اصلی شکل گیری این صنعت دانست.
علم با صنعت ارتباط دیرینه و تنگاتنگی دارد و در حقیقت هر جا که علم به مرحله ای از رشد رسیده صنعتهای جدیدی متولد شده اند.
به عقیده کارشناسان از امکان پذیری یک پدیده علمی در مقیاس بزرگ و به شکل اقتصادی میتوان به عنوان فناوری یاد کرد به نحوی که فناورى، تجلى علم و دانش است و اگر کشورى علمش را بـه فناورى تبـدیل کنـد، دانشگاه که نماینده علم است و صنعت که نماینده فناورى است، به صورت خودکار به هم متصل و از یکدیگر منتفع مىشوند.
با نگاهی به گذشته مشخص است که در کشور ما وارداتی بودن فناوری در گذشته سبب عدم نیاز واقعی صنعت به علم شده و نیازهای صنعت در واقع به امور خدماتی و تعمیراتی محدود شده است.
از سویی مشخص است که در زمینـه فناوری نیـز ایران تنها مصرف کننده بوده و در استان همدان نیز صنعت چندان در صدد به وجود آوردن آن نیـست و اصولاً منافع آنی آن ایجاب میکند که تکنولوژی را از خارج وارد کند.
بررسی وضعیت صنعت استان همدان موید این واقعیت است که فناوری و علم و دانش آنچنان که باید در توسعه آن نقش ایفا نکرده و به نوعی می توان صنعت استان همدان را تشنه فناوری دانست.
شهرک های صنعتی باید مبتنی بر فناوریهای روز ایجاد شوند
در این راستا معاون برنامهریزی استاندار همدان با بیان اینکه در فناوری صنعت باید به دنبال صنایع تک یا صنایعی مبتنی بر فناوری برتر بود، اظهار داشت: ایجاد بسترهای لازم برای دستیابی به فناوریهای برتر در دنیای امروز امری ضروری است و یکی از این بسترها ایجاد شهرکهای صنعتی مبتنی بر این فناوریها است.
علی حیدر نوری اضافه کرد: در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان ایجاد شهرک صنعتی برای واحدهای صنعتی مبنی بر فناوری برتر به تصویب رسید که برای این امر حدود 50 هکتار زمین در بهترین نقطه استان در شهرستان همدان واگذار شده است.
نوری فعالیت بیشتر پتروشیمیهای استان همدان را براساس فناوریهای برتر دانست و افزود: در حال حاضر در استان واحدهایی از جمله داروسازی مبنی بر فناوری برتر فعالیت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه دنیای امروز دنیای رقابت است و باید یک محصول با پیگیری بیشتر و قیمت کمتر و مورد نیاز جامعه تولید شود، افزود: تنها صنایعی که مبنی بر صنایع برتر هستند میتوانند در دنیای رقابت جایگاه بسیار ویژهای داشته باشند.
صنعت استان همدان نیازمند تحول فناوری است
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز گفت: صنعت استان نیازمند تحول فناوری است که باید تحول در آن ایجاد شود.
خسرو پیری اظهار داشت: سرمایهگذاری یکی از محورهایی است که استان همدان باید در آن به موضوع فناوری پیشرفته توجه کند.
پیری با اشاره به اینکه استان همدان امکانات و منابع طبیعی لازم را دارد، اظهار داشت: با این حال آنچه در دنیا باعث افزایش ارزش افزوده میشود توزیع صنعت در بخش فناوری پیشرفته است بنابر این بخشی از فعالیت استان باید به تکنولوژی واحدهای فناوری اختصاص یابد.
وی با تأکید بر اشاعه فرهنگ فناوریهای پیشرفته اضافه کرد: تحول صنعت فناوری زمینه ساز توسعه اقتصادی، ثروت و رفاه اجتماعی و اشتغال است.
این کارشناس افزود: در دنیای کنونی، توسعه پایدار جز با همراهی توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته که حاصل پژوهشهای دانشگاهی و علمی است حاصل نمیشود.
استفاده از فناوری نوین رغبت سرمایه گذاران برای حضور در همدان را بیشتر می کند
خسرو پیری اظهار داشت: با استفاده از فناوری نوین در صنعت بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در استان همدان خواهند داشت زیرا این صنعت علاوه بر اینکه ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد میتواند محصول تولیدی را نه تنها در داخل بلکه خارج از کشور نیز مطرح کند.
پیری یادآور شد: در این راستا طرحهایی در بحث صنعت پیش بینی شده که پس از ساماندهی به صورت گروههای صنعتی در سازمان پارک علم و فناوری مستقر خواهند شد تا بتواند به طور تدریجی نوآوری در صنعت استان را ایجاد کنند.
وی افزود: در بحث تحول فناوری در صنعت میتوان صنایعی را که بیشتر از خارج از استان و حتی کشور وارد میشود از جمله نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات را ایجاد کرد.
فناوری اطلاعات باعث افزایش مهارتهای شغلی میشود
پیری با اشاره به نقش فناوری اطلاعات بر اشتغال در محیطهای صنعتی اظهار داشت: فناوری اطلاعات بر روابط کار تأثیر فراوانی دارد و باعث افزایش مهارتهای شغلی نیز میشود.
رئیس سازمان پارک علم و فناوری استان همدان نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را در جذب سرمایهگذاران و امر سرمایهگذاری بسیار مؤثر دانست و گفت: پارک علم و فناوری نیز بدون کمک و نقش فعال اتاق بازرگانی در وضع موجود استان زیاد نمیتواند فعالیت کند که در این راستا پارک تفاهمنامهای را با اتاق دارد و در حال حاضر در حال همکاری هستیم.
خسرو پیری با تأکید بر ایجاد صنایع جدید در استان افزود: داشتن بازاریابی قوی و مشاورههای فناوری از ضرورت ایجاد صنایع جدید است.
پیری شکلگیری شرکتهای بازاریابی قوی را در پیشرو صنایع جدید مهم دانست و گفت: با توجه به اینکه فعالیت این شرکتها شروع شده اما باید فعالیت آنها در سطح ملی و فراملی باشد چرا که برای جذب بازارهای خارج از کشور نیازمند بازاریابی قوی است.
ایجاد مشاورههای فناوری در استان همدان ضروری است
وی با اشاره به ایجاد مشاورههای فناوری در استان همدان اظهار داشت: این مراکز برای مشاوره دادن به شرکتهای جدید تشکل میشوند و در این مشاورهها از جوانان اهل تفکر و ایدههای نو استفاده میشود.
وی ابراز امیدوراری کرد: در آیندهای نزدیک شاهد رشد و تعالی صنعت استان همدان در کشور باشیم.
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در دنیای کنونی رویکرد اصلی اقتصاد بر مبنای تبدیل علم به ثروت است، گفت: بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر عنوان توسعه یافته را بر آنها مینهند بر توسعه فعالیتهای دانش بنیان تأکید داشتهاند.
محمد مهدی شیرمحمدی افزود: توسعه فعالیتهای علمی بسترهای مختلف سختافزاری و نرم افزاری خاص خود را میطلبد و در استان همدان نیز بخش بزرگی از این بسترها مهیا شده است.
همدان توانایی مطرح شدن به عنوان قطب علمی را داراست
وی با بیان اینکه تجهیز، توسعه و افزایش ظرفیت دانشگاههای مختلف سراسری، آزاد اسلامی، پیامنور و علمی کاربردی در استان همدان گویای اهمیت توسعه علمی است، اظهار داشت: افزایش سال به سال شمار دانشجویان در دانشگاههای استان این نوید را میدهد که همدان میتواند به عنوان یک قطب علمی مطرح باشد.
وی افزود: گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات در صنعت میتواند ارتباط موثر میان صنعتگران و متخصصین فناوری اطلاعات فراهم آورد که در این راستا باید با شناسایی نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری و شبکه افزاری صنایع، زمینه توسعه صنعت اطلاعاتی کشور ایجاد شود.
شیرمحمدی اظهار داشت: فناوری اطلاعات در افزایش بهرهوری صنایع تنوع تولید، افزایش کیفیت و نقش بسزایی کاهش هزینه را ایفا میکند.
وی نقش پارک علم و فناوری و مراکز رشد را در توسعه صنعت اطلاعاتی مؤثر دانست و گفت: وجود این مراکز در همدان رشد اقتصادی استان را با تولید ثروت از علم صد چندان می کند.
پارک علم و فناوری چتری برای تبدیل علم به ثروت در همدان است
شیرمحمدی پارک علم و فناوری را همانند چتری برای توسعه پژوهش و تبدیل علم به ثروت گسترده دانست و اظهار داشت: پارک پژوهشگران را حمایت میکند تا علاوه بر انجام تحقیقات کاربردی و تأسیس شرکتهای اقتصادی دانش بنیان و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار داشته باشند.
ناگفته پیداست که کاربرد فناوری اطلاعات در ساماندهی حوزههای اقتصادی میتواند در عین سرعتبخشی به فرایند توسعه روزافزون، راهنمایی کارآمد برای مدیران باشد.
از سوی دیگر پرواضح است که در این راستا میتوان با برگزاری جشنوارهها و همایشهای مرتبط با صنعت و فناوری اطلاعات تجارب، توانمندیها و طرحهای کاربردی و پژوهشی سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی را با هدف معرفی دستاوردهای نوین آنها و نقش این دستاوردها در بالندگی صنایع بنیادین کشور، مورد بررسی قرار داد.
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گزارش از: طاهره شهابی
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