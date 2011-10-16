تصاویر رقابت خودروی خورشیدی ایران در استرالیا/ "هاوین" چهاردهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 37 تیم از کشورهای هلند ، امریکا ، آلمان ، ایتالیا ، کانادا ، استرالیا ، تایوان ، ژاپن ، فلیپین ، هند ، کره ، مالزی ، عربستان سعودی و دو تیم از ایران حضور دارند.

مرحله اول این مسابقات شامل تست سرعت در پیست اتومبیلرانی بود که در شهر "داروین" استرالیا برگزار شد. طبق نتایج به دست آمده، تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با خودروی خورشیدی هاوین در بین 37 تیم از دانشگاه های دنیا به رتبه 14 رسید.



تیم دانشگاه تهران دیگر تیم ایرانی شرکت کننده در این مسابقه بود که حائز رتبه 35 شد. در این مرحله همچنین تیم دانشگاه ام آی تی(MIT) آمریکا در رتبه 27 قرار گرفت.



تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بعد از تیم هایی از دانشگاه های ژاپن و سنگاپور در بین دانشگاه های آسیایی در رتبه سوم قرار گرفت.



مرحله اصلی مسابقات امروز برگزار می شود. مسیر این مرحله از مسابقات از شهر شمالی داروین در استرالیا به سمت آدلاید جنوبی ترین شهر استرالیا تعیین شده است. در این مرحله خودروهای شرکت کننده باید مسیری به طول 3 هزار و 24 کیلومتر را طی کنند.

مراحل تست خودروی خورشیدی هاوین قبل از شروع مسابقات