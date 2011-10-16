اجرای 480 طرح اقتصادی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی در گیلان

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این طرح ها درایجاد اشتغال استان بسیار موثر هستند بر لزوم بهره برداری این طرح ها با حمایت های سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سرمایه های بخش خصوصی موج بزرگ اقتصادی در جامعه ایجاد خواهد کرد، اظهارداشت: این بخش می تواند اشتغال و اقتصاد را در جامعه پویا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه هویت اصلی مسئولان حمایت بخش خصوصی است، گفت: با حمایت از بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال پایدار باید در جامعه فراهم شود.

وی بیان داشت: برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور‌ باید از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی به شکل بهینه استفاده کرد.

حنیف با تصریح اینکه کسانی که در عرصه تولید و ایجاد اشتغال سرمایه گزاری می‌ کنند، عاشق و ایثارگرهستند، ادامه داد: این افراد سفره ‌ای پهن کرده‌ اند که تعداد زیادی مستقیم وغیرمستقیم از آن ارتزاق می‌ کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه سرمایه گذار را نباید خیلی درگیر بروکراسی اداری کرد، افزود: در گذشته مراحل شروع تا رسیدن به کسب وکار و فعالیت در جامعه خیلی زیاد و مشکل بود، هم اکنون این وضعیت در حال بهبودی است اما هنوز متناسب با سال جهاد اقتصادی نیست.

وی یادآورشد: در توسعه اقتصادی و راه اندازی نهضت اشتغال هرچه قدر سیستم بانکی و صندوق ملی توسعه در این عرصه وارد شوند، پیشرفت های خوبی به وجود خواهد آمد.

حنیف در ادامه با اشاره به اینکه در کنار فرهنگ سازی؛ جلوگیری از وارادت بی کیفیت کالاها باید در سرلوحه کارها باشد، افزود: واردات بی رویه به محصولات داخلی ضربه می زند.

وی یادآورشد: محصولات که در شرکت ایران رادیاتور در شهرصنعتی رشت تولید می شود به دلیل داشتن کیفیت مناسب در 13 کشور اروپایی به فروش می رسد، کشورهای که مهد این صنعت هستند.