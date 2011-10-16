به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز یکشنبه را بر عهده داشت به دنبال عدم مشارکت جمع زیادی از نمایندگان در رای‌گیری طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از آنان انتقاد کرد.

وی پس از آنکه اصل ماده 3 این طرح به تصویب نرسید خطاب به نمایندگان گفت:‌از 195 نماینده حاضر صرفاً 150-140 در رای گیری شرکت می‌کنند این به این معناست که 40 تا 50 نفر از نمایندگانی که در صحن مجلس حاضر هستند در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند.

باهنر خطاب به نمایندگان گفت: در صورتی که مشارکت ضعیف ادامه یابد مجبور می‌شویم اسامی کسانی که در صحن مجلس هستند اما در رای گیری شرکت نمی‌کنند را اعلام کنیم.

اسدالله عباسی نماینده رودسر نیز در تذکری نسبت به مشارکت نکردن همکاران خود در رای گیری برای این طرح انتقاد کرد و گفت:‌ علیرغم تذکراتی که تا کنون داده شده حدود 50 نفر از نمایندگان در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند.

وی گفت: اگر قرار باشد مذاکرات را ادامه دهیم و در زمان رای گیری رای ندهیم این فایده ندارد یا طرح را از دستور خارج کنید یا نمایندگان در رای گیری شرکت کنند.

محمدرضا باهنر تذکر عباسی را وارد دانست و گفت: حضور نمایندگان در مجلس رای محسوب می‌شود خواهش می کنم نمایندگانی که در صحن حضور دارند در رای‌گیری شرکت کنند.

انتقاد باهنر در حالی بود که ماده 2 این طرح به دلیل مشارکت ضعیف نمایندگان در رای‌گیری‌ها به تصویب نرسید حتی پیشنهادات حذف و اصلاحی نیز تصویب نشد و ماده 2 به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد. در ماده 3 نیز نمایندگان به اصل، حذف و پیشنهاد اصلاحی رای نداند و این ماده نیز به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد. عدم مشارکت حدود 50 نماینده مجلس که در ماه های اخیر در بسیاری از رای گیری های مجلس دیده می شود ، از آنجا در دستور کار امروز مجلس اخلال ایجاد کرد که هر تغییر در آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رای حداقل دو سوم رای نمایندگان حاضر در مجلس است . مجلس شورای اسلامی 290 کرسی دارد اما در هنگام بررسی ماده اخیر آیین نامه تنها 195 نفر در صحن حضور داشتند که طبق آمار حدود 50 نفر از آنان نیز در رای گیری شرکت نکردند.