رقابت ۲۹۲ حافظ یزدی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت با اشاره به برگزاری آزمون شفاهی بیست‌ویکمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم با حضور ۲۹۲ حافظ قرآن کریم در استان گفت: نوبت اول آزمون شفاهی در چهار حوزه امتحانی شهرستان‌های اردکان، میبد، بافق و یزد در روزهای ۳، ۵ و ۶ شهریور ماه برگزار خواهد شد و حافظان راه‌یافته می‌توانند در حوزه تعیین‌شده حضور یافته و در آزمون شرکت نمایند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: نوبت دوم آزمون شفاهی نیز طبق جدول زمان‌بندی در آبان‌ماه برگزار خواهد شد، پس از اعلام زمان دقیق برگزاری، اطلاع‌رسانی کامل درباره نحوه ثبت‌نام و حضور داوطلبان در مرحله دوم انجام خواهد شد.

وی افزود: پس از برگزاری آزمون‌های شفاهی و احراز قبولی داوطلبان، حائزین نمرات حد نصاب به مراحل بعدی راه خواهند یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان ضمن تبریک به حافظان راه‌یافته، برای همه شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف این آزمون آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت توجه و حمایت از حافظان قرآن کریم و فراهم‌کردن زمینه برای رشد و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در استان تأکید کرد.