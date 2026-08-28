به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: مقاومت جانانه ملت ایران و رزمندگان و نیروهای مسلح کشور موجب شد دشمن بار دیگر به دور باطل تحریمها روی بیاورد؛ چرخهای تکراری که نشان میدهد راهبرد نظامی آنان به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: رئیسجمهور آمریکا بار دیگر کشورهایی را که با جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری دارند به تحریم و انزوا تهدید کرده است که در این میان پاسخ منفی روسیه و چین قابل توجه بود.
امام جمعه قزوین با اشاره به تغییر رویکرد ایران در برابر تهدیدهای اقتصادی دشمن بیان کرد: تاکنون اهداف نظامی دشمن مورد هدف قرار گرفتهاند، اما اگر آمریکا بخواهد جنگ اقتصادی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کند، باید بداند که شرکتهای نفتی و اقتصادی این کشور در منطقه نیز از پیامدهای اقداماتش مصون نخواهند بود.
مظفری با اشاره به حضور شرکتهای آمریکایی در کشورهای منطقه گفت: آمریکا صدها شرکت چندملیتی در سرزمینهای اشغالی دارد و تعداد شرکتهای آمریکایی در امارات، عربستان، قطر و کویت نیز قابل توجه است.
وی ادامه داد: در امارات بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت آمریکایی، در عربستان بیش از ۷۰۰ شرکت، در قطر بیش از ۴۰۰ شرکت و در کویت حدود ۲۰۰ شرکت آمریکایی فعالیت اقتصادی دارند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: مسئولان کشور باید در روزها و ماههای پیشرو هوشیار باشند و اجازه ندهند آمریکا با استفاده از میانجیها و طرح موضوعات مختلف، زمان بخرد و در این فاصله فشار اقتصادی علیه ایران را افزایش دهد.
وی افزود: نباید اجازه داد دشمن با سرگرم کردن ایران به مذاکرات و میانجیگریها، فرصت لازم برای اجرای برنامههای خود را پیدا کند؛ حجم تسلیحاتی که آمریکا در منطقه مستقر کرده، ضرورت هوشیاری و آمادگی بیشتر را نشان میدهد.
مسئولان ابتکار عمل را در برابر فشار اقتصادی دشمن در دست بگیرند
امام جمعه قزوین با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد فعال در برابر تحریمها گفت: انتظار ما از مسئولان کشوری و لشکری این است که ابتکار عمل را در دست بگیرند و اجازه ندهند دشمن تصور کند میتواند با فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران را منفعل کند.
مظفری خاطرنشان کرد: همانطور که در عرصه نظامی، نیروهای مسلح کشور با اقتدار در برابر دشمن ایستادند، در برابر فشارهای اقتصادی نیز باید با استفاده از ظرفیتها و ابزارهای موجود، دشمن را از ادامه سیاستهای خصمانه خود پشیمان کرد.
وی تأکید کرد: پیام ملت ایران روشن است؛ تحریم و فشار اقتصادی نباید به ابزاری برای تحمیل اراده آمریکا بر کشور تبدیل شود و جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ اقتدار و هوشیاری، متناسب با اقدامات دشمن واکنش نشان دهد.
قزوین در قاب «ایران جان»؛ فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی استان
آیتالله اظهار کرد: از فردا برنامه «ایران جان» با حضور شبکههای مختلف صدا و سیما از استان قزوین روی آنتن خواهد رفت و ظرفیتهای این استان به مردم کشور معرفی میشود.
وی با قدردانی از مسئولان صدا و سیما برای اجرای این برنامه افزود: «ایران جان» در راستای گسترش عدالت رسانهای برگزار میشود و این فرصت را فراهم میکند که ظرفیتهای استانهای مختلف کشور دیده شود و مردم سایر نقاط ایران با توانمندیها و ظرفیتهای خدادادی مناطق مختلف آشنا شوند.
امام جمعه قزوین ادامه داد: امیدواریم مسئولان استان و مردم از فرصت ایجادشده به بهترین شکل استفاده کنند تا مردم کشور و حتی مردم خود استان بیش از گذشته با تمدن دیرینه و چند هزار ساله قزوین، آثار تاریخی و باستانی فراوان، مناظر طبیعی زیبا، دشت زرخیز قزوین و محصولات کشاورزی آن آشنا شوند.
وی صنایع پیشرفته و ظرفیتهای صنعتی، شهدای شاخص و ملی، عالمان و دانشمندان قزوین در طول تاریخ و همچنین عالمان حوزوی و دانشگاهی را از دیگر ظرفیتهای استان برشمرد و گفت: مردم غیور، انقلابی و مردان و زنان مجاهد قزوین نیز بخشی از سرمایههای مهم این استان هستند که باید در این برنامه به خوبی معرفی شوند.
وحدت و انسجام، نشانه عقلانیت جامعه است
مظفری در ادامه با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: یکی از مهمترین شئون انبیای الهی، تلاش برای برانگیختن و احیای عقل و خرد انسانها بوده است.
وی افزود: عقل و خرد انسان گاهی زیر خروارها خرافات، باورها و رفتارهای جاهلی پنهان میشود و پیامبران الهی، بهویژه پیامبر گرامی اسلام(ص)، تلاش کردند این عقل را بیدار کنند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: هدف انبیا تنها این نبود که انسان عقل معاش داشته باشد و زندگی دنیوی خود را سامان دهد، بلکه تلاش آنان این بود که عقل معاش و عقل معاد در انسان شکوفا شود تا سعادت دنیا و آخرت او تأمین شود.
وی با اشاره به تأکید فراوان قرآن کریم بر مفاهیمی همچون تعقل و تدبر گفت: امام صادق(ع) عقل و خرد را بزرگترین سرمایه انسان معرفی کردهاند و پیامبر اکرم(ص) نیز قوام انسان را به عقل و خرد او دانستهاند.
اختلاف و درگیری، نشانه بیخردی است
امام جمعه قزوین با بیان اینکه یکی از نشانههای بارز عقلانیت یک جامعه، حفظ وحدت و انسجام است، گفت: در مقابل، گرفتار شدن در اختلاف، درگیری و دشمنی با یکدیگر از نشانههای بیخردی است.
مظفری با اشاره به آیه «تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّی» اظهار کرد: گاهی انسانها را میبینیم که در ظاهر کنار یکدیگر هستند اما دلهایشان از هم دور است و قرآن کریم این وضعیت را نتیجه بیعقلی و فقدان خرد میداند.
وی ادامه داد: اگر جامعهای اهل عقل و خرد باشد، مردم آن با وجود همه اختلافنظرها و تفاوتها میدانند که باید در کنار یکدیگر باشند و هوای همدیگر را داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به تأکید امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان بر مسئله وحدت گفت: طی حدود پنج دهه گذشته، یکی از مهمترین توصیهها به جامعه اسلامی، حفظ وحدت و اتحاد بوده است؛ چه وحدت میان شیعه و سنی، چه میان اقوام مختلف و چه میان مردم و مسئولان و جریانهای مختلف سیاسی.
وی تأکید کرد: اختلافنظر در جامعه طبیعی است، اما اختلاف نباید به دشمنی، کینه و شکاف اجتماعی تبدیل شود و همه باید منافع و مصالح جامعه اسلامی را بر منافع فردی و جناحی مقدم بدانند.
هشدار نسبت به رفتارهای تفرقهافکنانه در هفته وحدت
مظفری در ادامه با اشاره به برخی رفتارها و برنامههایی که میتواند موجب ایجاد اختلاف میان مسلمانان شود، اظهار کرد: در هفته وحدت باید بیش از هر زمان دیگری مراقب رفتارهایی باشیم که به جای تقویت انسجام اسلامی، زمینه اختلاف و تفرقه را فراهم میکند.
امام جمعه قزوین افزود: حفظ حرمت مقدسات، توجه به مصالح عمومی جامعه اسلامی و پرهیز از رفتارهای تحریکآمیز باید مورد توجه همه افراد و جریانها قرار گیرد، چراکه دشمنان از هر شکاف و اختلافی برای ضربه زدن به وحدت جامعه استفاده میکنند.
وحدت امت اسلامی باید به یک آرمان مقدس تبدیل شود
مظفری در ادامه با انتقاد از برخی رفتارهای توهینآمیز نسبت به مقدسات اهل سنت اظهار کرد: برخی افراد در این ایام مرتکب منکراتی میشوند و احیاناً به مقدسات اهل سنت اهانت میکنند؛ این رفتارهای بیخردانه نهتنها موجب شادی دل حضرت زهرا(س) نمیشود، بلکه همچون تیری بر قلب ایشان است.
وی افزود: چرا با یک کار ناپسند که نه عقل آن را میپسندد و نه شرع، امت اسلامی را به دردسر میاندازیم و وحدت جامعه اسلامی را خدشهدار میکنیم؟
امام جمعه قزوین تأکید کرد: وحدت باید در همه مراتب و عرصهها بهعنوان یک آرمان مقدس مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد و هیچکس نباید با رفتارهای نسنجیده، زمینه ایجاد اختلاف میان مسلمانان را فراهم کند.
تقدیر امام جمعه قزوین از خدمات دولت در دوران جنگ
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت به مناسبت شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر وقت، شهید رجایی و شهید حجتالاسلام والمسلمین باهنر، نامگذاری شده است و این مناسبت فرصتی برای قدردانی از خدمات دولتمردان است.
وی ضمن تشکر از رئیسجمهور، معاونان، وزرا، استاندار، معاونان استاندار، مدیران کل و کارکنان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: بسیاری از دولتمردان در سطوح مختلف، بهویژه در شرایط جنگ که مشکلات و مسئولیتها چند برابر شده است، صادقانه و خالصانه در حال خدمت به مردم هستند و اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند.
مظفری ادامه داد: البته در گوشه و کنار با مواردی از نفوذ نیز مواجه هستیم و کسانی ممکن است به ظاهر در جایگاه خدمت باشند اما در عمل خیانت کنند که باید شناسایی و با آنان برخورد شود، اما این مسئله نباید مانع قدردانی از زحمات قاطبه دولتمردان شود.
عدالت اقتصادی باید در اولویت دولت باشد
امام جمعه قزوین یکی از مطالبات مردم از دولت را تحقق عدالت اقتصادی و توجه بیشتر به اقشار ضعیف و آسیبپذیر عنوان کرد و گفت: برخی افراد هر میزان گرانی رخ دهد، به دلیل برخورداری از درآمد و امکانات کافی، با مشکل جدی مواجه نمیشوند، اما بسیاری از مردم حقوق ثابت دارند و با افزایش تورم، در تأمین معاش خود دچار مشکل میشوند.
وی افزود: انتظار مردم از دولتمردان این است که اقشار ضعیف را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و زمینه بهرهمندی اقتصادی را عادلانه توزیع کنند.
مظفری با انتقاد از تمرکز برخی فعالیتهای اقتصادی در دست افراد محدود بیان کرد: اینکه مثلاً واردات دام و طیور یا تأمین نهادههای دامی تقریباً در اختیار یک نفر یا گروه محدودی باشد، با عدالت سازگار نیست؛ همچنین اینکه تعداد محدودی از افراد ارز کشور را دریافت کنند و در قبال آن پاسخگو نباشند، دور از عدالت است و نیازمند نظارت و توجه بیشتر دولت است.
فضای مجازی نباید به حال خود رها شود
نماینده ولیفقیه در استان قزوین دومین انتظار مردم از دولتمردان را حکمرانی قانونی و پرهیز از «ولنگاری» در فضای مجازی و حقیقی دانست و گفت: رها کردن فضای مجازی بدون حکمرانی قانونی، مردم را ناراحت میکند و با عقل و خرد سازگار نیست.
وی افزود: کشورهای غربی که خود را مهد آزادی معرفی میکنند، قوانین سختگیرانهای در حوزه فضای مجازی دارند، اما زمانی که در کشور ما قرار است قانونی اجرا یا محدودیتی اعمال شود، برخی جریانها و کشورهای غربی اعتراض میکنند.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: نباید از قانونمندی بترسیم و حکمرانی قانونی باید در همه عرصهها وجود داشته باشد؛ فضای مجازی نیز نباید به حال خود رها شود.
نباید اجازه داد فضای فرهنگی جامعه به سمت ولنگاری برود
مظفری با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: در حوزه فرهنگی نیز مردم مؤمن و مجاهد ایران انتظار دارند فضای جامعه به سمت ولنگاری پیش نرود و افرادی که در خدمت دشمن هستند تصور نکنند میتوانند هر کاری انجام دهند.
وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب نیز باید برای حفظ چارچوبهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تلاش شود و این امر با همت مردم و مسئولان امکانپذیر است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه در استان گفت: تلاشهایی که در استان صورت گرفته، نویدبخش این است که بتوانیم وظیفه خود را در این عرصهها به خوبی بشناسیم و به حول و قوه الهی به آن عمل کنیم.
وقف سرمایهای ماندگار برای جامعه اسلامی است
امام جمعه قزوین در پایان با اشاره به هفته وقف از اقدامات و خدمات ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان تقدیر کرد و گفت: وقف یک ارزش الهی است که برای دین، دنیا و آخرت جامعه اسلامی آثار و برکات فراوانی دارد.
وی با قدردانی از مدیرکل اوقاف و کارکنان این مجموعه اظهار امیدواری کرد: فرهنگ وقف بیش از گذشته در جامعه مورد توجه مردم قرار گیرد و ظرفیتهای این سنت حسنه برای حل مسائل و نیازهای جامعه اسلامی به کار گرفته شود.
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