"محمد" "علی" "رجایی"؛ نام سه نوه رهبر فقید شیعیان عربستان

علامه العمری که در بهمن ماه سال 89 درگذشت و در مراسم ختم وی تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران هم حضور یافتند، در قبرستان بقیع دفن شده است.

البته العمری در سن 16 سالگی به نجف اشرف رفت و دروس حوزوی را پی گرفت و همواره ملجأ و پناه شیعیان بود و امام مسجد شیعیان این شهر محسوب می‌شد و در طول سالیان سال برای بسط مکتب اهل‌بیت(ع) و مذهب تشیع تلاش فراوانی کرد.

شیخ کاظم، فرزند شیخ محمد علی العمری است که حالا راه پدر را در پیش گرفته است و در این عربستان با این اوضاع و احوال که همه ما آن را می‌دانیم، حامی شیعیان مدینه منوره و شاید شیعیان جهان در این شهر شده است.

مسجد شیعیان مدینه در نخلستان مدینه خیابان علی بن ابیطالب قرار دارد که 80 سال قبل توسط علامه محمد علی العمری از یک سنی خریداری شد و با وقف تبدیل به مسجد و حسینیه و باغ شده است.

وارد مسجد که می‌شویم، انبوهی از زائران ایرانی و برخی کشورهای خارجی همچون عراق را می‌بینیم که با شیخ‌العمری در حال گپ و گفت هستند و برای یکدیگر در حال دعا کردن.

حدود یک ساعتی در مسجد شیعیان مدینه منوره چرخیدیم تا سر شیخ کاظم خلوت شود تا با ما ( من و خبرنگار فارس) به گفتگو بنشیند. العمری که فهمیده ما ایرانی هستیم، به زبان فارسی با ما حرف می‌زند. در ابتدا می‌گوید:"خوش آمدید به حسینیه امام حسن مجتبی (ع)."

فرزند علامه محمد علی العمری امام جماعت و جمعه مسجد شیعیان در ادامه آهی می‌کشد و الحمدالله می‌گوید و بعد اظهارمی‌دارد: " بیش از 50 هزارشیعه در مدینه النبی زندگی می کنند که در 4 محله بادیه و قریه ساکن هستند. در کل عربستان 20 میلیون نفر جمعیت وجود دارد که 2 میلیون نفر یعنی 10 درصد شیعه اند."

شاید جالب باشد با خاندان العمری بیشتر آشنا شویم. از شیخ کاظم در این باره پرسیدیم که پاسخ داد:" شیخ احمد، شیخ علی، شیخ محمد علی و من هم شیخ کاظم هستم."

علامه محمدعلی العمری چند فرزند داشت؟ پرسش دیگری بود که از شیخ کاظم سئوال شد و وی هم می‌گوید: "مرحوم پدرم از چهار همسر 29 فرزند (15 پسر و 14 دختر) داشت و در مجموع با نوه و نتیجه و نبیره و ندیده 506 نفره می‌شود."

وی درباره چگونگی ساخت مسجد شیعیان در مدینه منوره تصریح می‌کند: "پدرم اینجا را از فردی که سنی بود، خریداری و به مسجد امام حسن مجتبی (ع) تبدیل کرد."

شیخ کاظم در ادامه با بیان اینکه در ابتدای انقلاب اسلامی ایران در قم درس حوزه خوانده است، می افزاید: زمان شهادت رجایی در تهران بودم و به خاطر علاقه به او نام سه فرزند پسرم را محمد ، علی و رجایی گذاشتم."



فرزند علامه محمد علی العمری امام جماعت و جمعه مسجد شیعیان سپس می‌گوید: "امام خمینی (ره) برای انقلاب اسلامی خیلی زحمت کشید و ثمره انفلاب اسلامی اکنون بعد از 30 سال در کشورهای اسلامی عربی پدید آمده است. آیت الله سید علی خامنه ای هم رهبر بزرگی است و نباید کاری کنیم که زحمت آقایان و خون شهدا پایمال شود، بلکه از آرمان انقلاب دفاع کنیم.



شیخ کاظم محمد العمری درباره دیداری که با آیت الله مهدی کنی داشته، درباره جزئیات این جلسه اظهار می‌کند: طلاب و دانشگاهیان باید در این مسیر حفظ و رشد انقلاب باشند و در دیدار آیت الله مهدوی کنی درتهران که اخیرا انجام شد، تاکید کردم. ایشان در این جلسه از مدینه و وضعیت شیعیان سئوال کردند و پذیرایی گرمی انجام شد و خیلی خوشحال شدم."

"دانشگاه امام صادق(ع) تحت مدیریت آیت الله مهدوی کنی دانشجویان خوبی تربیت می کند و من بعد از نماز خدمت ایشان رسیدم و تبریک به کشور اهل بیت(ع) و جمهوری اسلامی عرض کردم. دانشجویان باید درخط امام و راه اسلام باشند." این مطلب را هم وی می گوید و تصریح می کند: ایران سفیر اهل بیت است و برای حفظ آن باید خیلی همت کرد.



شیخ کاظم العمری درباره انقلابهای منطقه و بیداری اسلامی یادآور می شود: این انقلابها از روح انقلاب گرفته شده و کاری که انقلاب 30 سال قبل بنا کرد الان ثمره داده و این انقلابها میوه انقلاب اسلامی است. ملتهای مسلمان دیدند که انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی با آزادی و کرامت و حریت است و مردم در آن محترم هستند، از طرفی مردم این کشورها از زیر یوغ طواغیت غیر شرعی خسته شده بودند، لذا را حق، اهل بیت(ع) و امام خمینی را انتخاب کردند. من خیلی تبریک به ملت ایران، فرزندان، دختران و پسران امام خمینی هستند، تبریک می گویم به خاطر جمهوری اسلامی."

فرزند علامه محمد علی العمری امام جماعت و جمعه مسجد شیعیان در انتها گفتگو با بیان اینکه ما اینجا در باغ العمری و مسجد امام حسن مجتبی ع) از شما پذیرایی می کنیم، چند خرمایی از باغ می آورد و به ما می دهد و بعد می‌گوید: " این خرمای تازه برای شفاء مریض‌ها."



پایان گفتگو با شیخ کاظم هم با دعوت وی از ما برای صرف ناهار در مسجد شیعیان مدینه منوره پایان می‌یابد؛ مسجدی که هر روز ظهر به 1000 تا 2000 نفر از مسلمانان میهمانی می‌دهد.

* گفتگو از مجتبی قمری وفا - بهبود سعیدی کیا