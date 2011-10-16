بیش از 22 هزار کتاب میهمان نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین دوره این نمایشگاه بیش از 560 ناشر با «یاد یار مهربان» همکاری می‌کنند و در مقایسه با سال گذشته، در همکاری ناشران با این نمایشگاه حدود 23 درصد رشد داشته است.

به گفته مسعود شهرام‌نیا، دبیر نمایشگاه «یاد یار مهربان» در هشتمین دوره این نمایشگاه، حدود 460 ناشر با موسسه نشر شهر همکاری داشتند و امسال در نهمین دوره و در این دوره تعداد ناشران شرکت کننده، از 560 ناشر هم فراتر رفته است. همچنین تعداد کتاب‌های ثبت شده در دبیرخانه از مرز 22 هزار عنوان کتاب گذشته است.

وی همچنین افزود: در این نمایشگاه شرایطی فراهم شده تا دانش‌آموزان مدارس تهران در قالب تورهای دانش‌آموزی از این نمایشگاه بازدید کنند.

همچنین به گفته دبیر نمایشگاه «یاد یار مهربان»، دانش‌آموزان ضمن بازدید از این نمایشگاه، از تخفیف 30 درصدی برای خرید کتاب هم برخوردار خواهند شد.

براساس آمار رسیده از دبیرخانه این نمایشگاه تعداد کتاب‌های ثبت شده در دبیرخانه «یاد یار مهربان» از مرز 22 هزار عنوان کتاب گذشته است و به عبارتی دانش‌آموزان این فرصت را دارند که از میان تعداد زیادی کتاب، آثاری را انتخاب کنند که هم مورد علاقه آنهاست و هم کمیته فنی نمایشگاه آنها را موردی ارزیابی و کارشناسی قرار داده است.

«یاد یار مهربان» امسال برای نهمین دوره متوالی به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر و با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 17 تا 22 آبان ماه در بوستان گفتگو، محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران برگزار خواهد شد.