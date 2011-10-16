۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

تغییر مکان کلاسهای دوره آزاد انجمن حکمت و فلسفه ایران

کلاسهای دوره‌های آزاد انجمن حکمت و فلسفه ایران از فردا دوشنبه 25 مهرماه در محل جدید انجمن برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حکمت و فلسفه ایران اعلام کرد: علاقمندانی که در کلاس‌های دوره‌های آزاد انجمن حکمت و فلسفه ایران ثبت‌نام کرده‌اند، از این پس باید در ساختمان جدید برای حضور در کلاسها حاضر شوند .

محل جدید انجمن در تهران، خیابان نجات‌اللهی (ویلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2 واقع است . پیش از این محل برگزاری کلاسها در محل جدید دیگری واقع در دربند اعلام شده بود.

در این دوره کلاسهای اساتیدی چون دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (دفتر عقل و آیت عشق؛ دوشنبه‌ها، شروع کلاس‌ از چهارم مهر ماه) برگزار می شود.

کلاسهای دکتر مصطفی محقق‌داماد (شواهد الربوبیه، سه‌شنبه‌ها، شروع از 19 مهر ماه) و دکتر غلامرضا اعوانی (زبان یونانی، شروع از نیمه دوم مهر ماه) نیز در مکان جدید برگزار می شوند.

