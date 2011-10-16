3500 دانش آموز در برنامه "انوار معرفت" کمیته امداد در گیلان شرکت کردند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال اردوی تخصصی نماز با عنوان " انوار معرفت " در اردوگاه شهید مطهری چابکسر برگزار و بیش ازسه هزار و 500 دانش آموز از اقصی نقاط کشور از این برنامه ها بهره مند شدند.

وی همچنین تجهیز و نوسازی نماز خانه های شاخه های تابعه کمیته امداد، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع نماز و احکام، توزیع کتاب و سی دی های آموزشی نماز را از جمله برنامه های فرهنگی و تبلیغی نماز ذکر کرد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ارائه مفاهیم و مبانی نماز در بین خانواده های تحت حمایت در قالب نظام جامع آموزشی تربیتی را از دیگر اقدامات ستاد اقامه نماز این نهاد در استان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد نهادی متفاوت با دیگر سازمانها و نهادهاست، افزود: این نهاد شاخه ای از شاخه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تبلیغ، تبیین نماز و برپایی نماز جماعت برکات فراوانی در عرصه خدمت رسانی به دنبال دارد و موجب تواضع و فروتنی امدادگران در خدمت بی منت به اقشار نیازمند جامعه است.

علیمحمدی گفت: ائمه جماعات کمیته امداد مسئولیت بزرگی برعهده دارند و باید علاوه بر تبلیغ نماز در تبلیغ خدماتی که این نهاد به محرومان ارائه می دهد نیز توجه کافی داشته باشند چرا که مردم با مشارکت خود، کمیته امداد را در رسیدگی به محرومان همراهی می کنند و باید از آثار و برکات اعمال خیرخواهانه خود بیشتر مطلع شوند.

علیمحمدی با اشاره به اینکه منشاء بسیاری از خدمات کمیته امداد مردم هستند، پیشنهاد کرد: عملکرد این نهاد به صورت گزارشی در اختیار ائمه جماعات شاخه های تابعه و دیگر ائمه جماعات استان قرار گیرد تا بتوانند خدمات این نهاد را به گوش مردم برسانند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ معنوی خانواده های تحت حمایت و امدادگران این نهاد از ائمه جماعات خواست تا در تبلیغ هرچه بهتر نماز و اقامه نماز جماعت یاری گر امداد باشند چرا که ترویج فرهنگ اسلامی می تواند نقش مهمی در هدایت خانواده های تحت حمایت به زندگی بهتر داشته باشد.