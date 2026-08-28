خطیب جمعه بیرجند: مسئولان به جای شرح مشکلات برای حل آنها اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مختاری در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند در مصلای المهدی(ع)، با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه اظهار کرد: مردم مشکلات اقتصادی را با تمام وجود لمس می‌کنند و نیازی نیست مسئولان هر روز پشت تریبون درباره دشواری‌های موجود توضیح دهند.

وی افزود: راهکار، بررسی مسائل در جلسات کارشناسی و تخصصی و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات است و باید از مرحله بیان مشکلات عبور کرد و به سمت اقدام رفت.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین بر استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: اگر مسئولی توان و تخصص لازم برای حل مشکلات را ندارد، باید مسئولیت به افراد کاردان و متخصص سپرده شود تا مسائل اقتصادی و معیشتی مردم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

خدمت به مردم فرصت ماندگار مسئولان است

مختاری با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی، خدمتگزاری به مردم را فرصتی ارزشمند برای مسئولان دانست و بیان کرد: دولتمردان باید قدر این فرصت را بدانند و با خدمت صادقانه به مردم، اسلام و ایران، نام نیکی از خود بر جای بگذارند.

وی، وحدت و انسجام را از نیازهای مهم جامعه برشمرد و ادامه داد: این انسجام باید میان دولت و ملت، اقوام و مذاهب مختلف و همه جریان‌های دلسوز کشور در چارچوب قانون و منافع ملی شکل بگیرد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به رویکرد دشمن نسبت به ملت ایران تصریح کرد: دشمن میان شیعه و سنی یا اقوام مختلف ایرانی تفاوتی قائل نیست، بلکه با اصل اسلام، ایران و انسجام ملت ایران مشکل دارد.

وی گفت: مردم باید ضمن حفظ تفاوت‌ها و سلایق خود، در برابر توطئه‌ها و زیاده‌خواهی‌های دشمن متحد باشند.

مذاکره نباید راهبرد اصلی کشور باشد

مختاری با انتقاد از نگاه برخی افراد به مذاکره با آمریکا به عنوان راهبرد اصلی کشور، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و بر همین اساس مذاکره نباید به برنامه اصلی کشور تبدیل شود.

وی افزود: گفت‌وگوی تاکتیکی برای تأمین حقوق ملت یا حل یک مسئله مشخص می‌تواند در شرایطی موضوعیت داشته باشد، اما نباید این تصور شکل بگیرد که از مسیر مذاکره راهبردی می‌توان با قدرت‌های استکباری به حقوق ملت دست پیدا کرد.

امام جمعه موقت بیرجند حفظ اقتدار کشور را ضروری دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته با اتکا به وحدت مردم، ولایت، فرهنگ اسلامی و توان دفاعی از جنگ، فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف عبور کرده است و این ظرفیت‌ها همچنان باید تقویت شود.

وی با تأکید بر جایگاه ملت ایران گفت: مردم ایران ملتی عزتمند و شرافتمند هستند و مسئولان باید در کنار مردم حرکت کنند و با تکیه بر توان داخلی، وحدت ملی و فرهنگ اسلامی، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهند.

توحید انسان را از تاریکی به سوی نور می‌برد

مختاری در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت و اظهار کرد: پیامبران و ائمه(ع) با تحمل سختی‌ها، انسان را با خداوند، توحید و معاد آشنا کردند.

وی نتیجه توحید را اخلاص در اندیشه و عمل دانست و افزود: انسان اگر تحت ولایت خداوند قرار گیرد، از تاریکی‌ها به سوی نور، آرامش و سعادت هدایت می‌شود، اما قرار گرفتن تحت ولایت نفس، شیطان و مستکبران نتیجه‌ای جز ذلت و شقاوت ندارد.

امام جمعه موقت بیرجند بر ضرورت قدردانی از نعمت اسلام، قرآن و ولایت تأکید کرد و گفت: باید این معارف را به نسل جوان و نوجوان منتقل کنیم و در برابر زیاده‌خواهان و مستکبران تسلیم نشویم.