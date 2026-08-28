کشف بیش از ۶۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر درمرزهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم محمد احمدی اظهار کرد: همچنین در یک سال گذشته، مرزبانان استان در حوزه‌های مختلف موفق به کشفیات قابل توجهی شدند که بخشی از آنها شامل ۱۸۴ قبضه سلاح، ۷۸ قبضه سلاح شکاری، ۴۱۶ عدد مهمات، ۶۴ هزار لیتر سوخت و ۶۵۷ قبضه سلاح سبک و سنگین بوده است.

احمدی بیان کرد: همچنین در این مدت، مقادیری ارز به ارزش حدود ۳۴۰ هزار دلار و یورو، ۹۵ کیلوگرم نقره، طلا و حدود ۱۲ هزار قلم دارو توسط مرزبانان استان کشف و ضبط شده است که این موارد تنها بخشی از اقدامات و کشفیات نیروهای مرزبانی در راستای مقابله با قاچاق و تأمین امنیت مرزهاست.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌ غربی با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: نیروهای مسلح، مردم، دیپلماسی و خدمت‌رسانی مجموعه عواملی بودند که در کنار یکدیگر موجب حفظ اقتدار و انسجام کشور شدند و رسانه‌ها نیز در تبیین این واقعیت و انتقال آن به افکار عمومی نقش مهمی داشتند.