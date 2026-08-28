به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: سیره و سنت پیامبر اسلام (ص) باید الگوی اعتقادی، اخلاقی و رفتاری مسلمانان قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی و اخلاقی جامعه بشری پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) افزود: آن حضرت در دورهای مبعوث شد که جهل، شرک، ظلم، فساد و تباهی بخشهای گستردهای از جامعه را فرا گرفته بود، اما پیامبر توانست با تربیت انسانها، جامعهای مبتنی بر ایمان، ایثار، گذشت و برادری ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه هفته وحدت را فرصتی برای بازخوانی این سیره دانست و گفت: وحدت امت اسلامی یک اقدام مقطعی یا تاکتیکی نیست، بلکه ریشه در قرآن کریم و مبانی دینی دارد و همه مسلمانان باید برای حفظ این انسجام تلاش کنند.
وی با بیان اینکه کرمانشاه نمونهای برجسته از همزیستی شیعه و سنی است، عنوان کرد: مردم استان قرنها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و امروز نیز محبت، همکاری، وصلتهای خانوادگی و حضور مشترک در برنامههای مذهبی نشان میدهد که وحدت در این استان یک واقعیت اجتماعی است.
آیتالله غفوری بر ضرورت استمرار برنامههای وحدتآفرین تأکید کرد و افزود: برگزاری باشکوه جشنهای میلاد پیامبر (ص) و مجالس مولودی در مناطق مختلف استان، نشاندهنده عمق محبت مردم به پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) است و باید این ظرفیت بیش از گذشته تقویت شود.
وی همچنین از حضور علمای شیعه و اهل سنت در برنامههای مشترک وحدتآفرین قدردانی کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد دشمن با ایجاد اختلاف میان پیروان مذاهب اسلامی، جامعه را دچار شکاف کند و زمینه سوءاستفاده خود را فراهم آورد.
امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت، این مناسبت را فرصتی برای تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: مسئولان باید اقدامات و دستاوردهای نظام را برای مردم بیان کنند و در عین حال، خدمترسانی واقعی و ملموس را در اولویت قرار دهند.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش خود را به حوزه اقتصادی معطوف کرده است و در چنین شرایطی کشور نباید صرفاً در موضع دفاعی قرار گیرد، بلکه باید با یک برنامهریزی همهجانبه، جبهه اقتصادی قدرتمندی ایجاد شود.
آیتالله غفوری تأکید کرد: دولت، مسئولان اقتصادی، تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی باید برای تقویت تولید و ایجاد یک اقتصاد مقاوم و پایدار به میدان بیایند و اجازه ندهند دشمن از شرایط اقتصادی برای فشار بر مردم استفاده کند.
وی برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و افراد فرصتطلب را نیز ضروری دانست و افزود: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را دنبال میکند، دستگاههای مسئول باید با کسانی که با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال منافع شخصی و ایجاد فشار بر مردم هستند، قاطعانه برخورد کنند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در عبور از مشکلات اقتصادی تصریح کرد: ظرفیتهای بسیاری در دل بحرانها وجود دارد و میتوان با تکیه بر توان داخلی، تولید و مشارکت مردم، تهدیدهای اقتصادی را به فرصتی برای ساختن آیندهای قدرتمندتر تبدیل کرد.
آیتالله غفوری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان و مفقودان دوران دفاع مقدس، از ایثار و مقاومت آنان تجلیل کرد و گفت: آزادگان و رزمندگان از سرمایههای ارزشمند تاریخ انقلاب اسلامی هستند و جامعه باید همواره قدردان فداکاریهای آنان باشد.
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان اظهار کرد: تجربه حضور نظامی آمریکا در منطقه نشان داد که قدرتهای مستکبر در برابر اراده ملتها سرانجامی جز شکست و خروج ندارند و این تجربه میتواند در تحولات آینده منطقه نیز تکرار شود.
امام جمعه کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف، ناامیدی و فشار اقتصادی است، اما ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتواند این توطئهها را خنثی کند.
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