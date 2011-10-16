ایرانی ها بسیار سازماندهی شده عمل کردند/ از حضور در این مراسم خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز ملی پارالمپیک صبح یکشنبه در سالن 12هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است.

"داتو زینال ابوزرین" رئیس کمیته پارالمپیک آسیا در ارتباط با برگزاری این مراسم به خبرنگاران گفت: برای من جای خرسندی است که در این مراسم حضور یافتم. جا دارد مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را به خاطر تمامی تلاش های ارزنده در ارتباط با ورزش معلولان که به تحکیم جنبش پارالمپیک منجر می شود را اعلام کنم.

وی افزود: اینجانب به عنوان رئیس کمیته پارالمپیک آسیا اعتقاد دارم که ایرانی ها تلاش های بسیاری را در زمینه ورزش معلولان انجام داده اند و شاهد رشد چشمگیری در ورزش کشور شما بوده ایم.

ابوزرین تصریح کرد: ورزشکاران شما در رویدادهای آسیایی همواره نمایش خوبی داشتند کما اینکه در بازی های پارالمپیک آسیایی سال گذشته به نتایج خوبی دست پیدا کردند.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا گفت: برگزاری اینگونه مراسم ها در نهایت به سود ورزش پارالمپیک خواهد بود و فرصت های بیشتری را در اختیار ورزشکاران معلول، مسئولان، مربیان و داوطلبان خواهد داد. روز پارالمپیک به عنوان یک پیشنهاد از سوی ایرانی ها مطرح شد برای اینکه مردم را قادر سازد تا از تلاش های ورزشکاران معلول آگاه شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در سالهای آینده کشورهای عضو تلاش بیشتری را در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی و استعدادیابی و ترویج ورزش معلولان به انجام برسانند.

رئیس مالزیایی کمیته پارالمپیک آسیا در پایان گفت: ما هم در کشور مالزی چنین مراسمی را در پارک ها با حضور معلولان برگزار می کنیم اما ایرانی ها بسیار سازماندهی شده و خوب عمل کردند.