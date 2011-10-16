جنبش تسخیر در 83 کشور / جهانیان خشمگین از نظام سرمایه داری

همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری مردم آمریکا، مردم بیش از 82 کشور جهان تظاهراتی را در اعتراض به سیاستهای ناکارآمد دولت برگزار کردند.

کانادا

حدود 300 دانشجو و اعضای اتحادیه های کارگری روز گذشته در اعتراض به نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورهای غربی تظاهراتی را در پارک شهر در مرکز "اتاوا" در نزدیکی ساختمان پارلمان کانادا برگزار کردند.

برپاکنندگان این تظاهرات ساعتها زمان خود را درباره این موضوع که آیا کمپی را در پارک شهر تاسیس کنند یا خیر، سپری کردند. تظاهرات کنندگان خواستار گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان، افزایش امکانات رفاهی و تلاش دولت برای اشتغال زایی هستند.

"دل دیکسون" کدیر موسسه "پابلیک سرویس" گفت : به جمع معترضان پیوستم، زیرا با توجه به نادیده گرفتن حقوق کارگران معتقدم باید همانند یک گروه اتحاد خود را حفظ کنیم و اعتراض خود را به دولتمردان نشان دهیم.

بوداپست پایتخت مجارستان

حدود 500 نفر از مردم بوداپست پایتخت مجارستان نیز روز گذشته به خیابانها آمده و یک دل و یک صدا با اعضای جنبش "تسخیر وال استریت" نارضایتی خود را از شکاف طبقاتی موجود و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت ابراز کردند.

معترضان که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می دادند، در مرکز پایتخت مجارستان راهپیمایی کردند و این تظاهرات در میدان آزادی پایتخت پایان یافت.

"دنیل کوواکس" یکی از معترضان گفت : امروزه به جمع معترضان به نظام بانکی و سرمایه داری می پیوندم و در این تظاهرات تمام مردم از جناح های راست گرا و چپ گرا حضور دارند.

اسلو

همچنین معترضان نروژی موسوم به جنبش "تسخیر اسلو" به منظور همدردی با اعضای جنبش وال استریت تظاهراتی را مقابل ساختمان مجلس در اسلو برگزار کرده و اعتراض خود را به سیستم اقتصادی ناکارآمد موسسات مالی در آمریکا اعلام کردند.

این تظاهرات ساعت 12 صبح به وحت محلی نروژ آغاز شد و طیف گسترده ای از مردم، انبوه معترضان را تشکیل می دادند. معترضان خواستار گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان و استفاده از ذخایر نفت نروژ در پروژه های انرژی بوده، سیاست طمع ورزانه غرب را به چالش کشیده و اعلام کردند غربی ها تنها شعار دموکراسی را سر می دهند، اما به آن عمل نمی کنند.

هلند

همچنین پلیس هلند اعلام کرد که حدود هزار نفر از هلندی ها تظاهراتی را در آمستردام پایتخت این کشور برگزار کردند.

اگرچه هلندی ها یکی از کشورهای اروپایی هستند که با کمترین آمار بیکاری روبرو هستند، بسیاری از مردم با نوشتن پیام در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توئیتر خواستار پیوستن افراد بیشتر به جمع معترضان شدند.

پرتغال

همچنین دهها هزار نفر از مردم پرتغال و نمایندگان 37 سازمان دولتی تظاهراتی را در اعتراض به سیاستهای ریاضت طلبانه دولت در 9 شهر برگزار کردند که این بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در کشور بود.

پس از موافقت صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای ارائه بسته کمکی 78 میلیارد یورویی (110 میلیارد دلاری) به پرتغال در اوایل سال 2011، دولت میزان دستمزدها را کاهش و مالیات ها را افزایش داد.

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمک های اعطایی بیشتر است.

تظاهرات در سیدنی، توکیو، تایپه و مادرید

همچنین روز گذشته تظاهراتی در سیدنی، توکیو و تایپه با الهام از تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به شکاف طبقاتی و فقر در این کشورها برگزار شد.

معترضان در توکیو نارضایتی خود را از عملکرد ضعیف دولت و شرکت نیروی برق در مهار بحران هسته ای فوکوشیما ابراز کردند.

هزاران نفر از مردم مادرید پایتخت اسپانیا نیز تظاهراتی را در اعتراض به سلطه بازارهای مالی بر عرصه سیاست برگزار کرده و خواستار ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در کشورشان شدند.

تظاهرات کنندگان در شهر بارسلونا که گفته می شود 60 هزار نفر بودند، شعارهایی را برای تحقق دموکراسی و کنار گذاشتن سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت سر دادند.

شیلی و لندن

مردم شیلی نیز تظاهراتی را در اعتراض به سیستم نئولیبرالی حاکم بر کشورهای جهان، امکانات بهداشتی، مسکن، بازسازی های پس از زلزله و مسئله اشتغال برپا کردند.

همچنین "جولیان آسانگ" موسس پایگاه اینترنتی ویکی لیکس در سفر به لندن به جمع معترضانی پیوست که پلیس در تلاش برای جلوگیری از رسیدن آنها به ساختمان بورس اوراق بهادار بود.